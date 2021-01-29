Мероприятия по энергосбережению позволили Азовстали сэкономить 15 млрд долл. На мариупольских металлургических активах Группы "Метинвест" успешно реализуют программу по энергосбережению и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов. На меткомбинате "Азовсталь" за 2020 год благодаря ряду мероприятий сэкономили более 1,3 млн куб метров природного газа, 78 тысяч тонн кокса и 101,5 млн кВт/ч электроэнергии. Годовой эффект составил 15,2 млн долл. США.



Для достижения положительной динамики сокращения расхода дорогостоящих энергоресурсов в известково-обжигательном цехе модернизировали вихревые насадки горелок вращающихся печей № 1,4, в толстолистовом расширили сортамент марок стали для нагрева «теплым всадом», а в крупносортном прокатном цехе заменили групповой привод рольгангов стана "650" на индивидуальный.



Особо эффективным по экономии стали мероприятия по увеличению удельного расхода пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном цехе предприятия. В рамках программы энергосбережения была повышена температура горячего дутья по воздухонагревателям № 13 и 14 доменной печи № 4, выполнены их торкретирование и шоткретирование шахты доменной печи № 2, подобрана оптимальная скорость истечения дутья из воздушных фурм для обеспечения полного сгорания углерода ПУТ и температура горения кокса от 2000°С до 2180°С для умеренно развитого центрального хода доменной печи.



Также в 2020 году продолжалась реализация совместного проекта с YАSNO Efficiency по модернизации потолочного освещения в структурных подразделениях меткомбината "Азовсталь", что позволило значительно сократить расход электроэнергии и обеспечить необходимый для комфорта сотрудников уровень освещенности в цехах.



"Энергоэффективность является одним из условий развития предприятия. Мы следим за мировыми тенденциями, аккумулируем опыт украинской металлургии и находим энергосберегающие решения. Реализация программы энергосбережения, поддержание работоспособности оборудования на должном уровне, проведение капитальных ремонтов с элементами реконструкции и модернизации оборудования позволяют нам постоянно снижать энергетическую составляющую в себестоимости продукции", – подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.



Ранее сообщалось, что для доменного цеха меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" в конце 2020 года закупили новый чугуновоз грузоподъемностью 140 тонн. Спецтехника уже доставлена в подразделение и будет введена в эксплуатацию. Инвестиции в приобретение – 4,32 млн грн.



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