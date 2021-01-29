НЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel Американский дивизион российской НЛМК потребовал в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel за то, что в результате ее недобросовестных действий Минторг США отклонил запросы российской компании на исключение слябов из-под действия торговых ограничений, говорится в комментарии, предоставленном ТАСС.



Заявки НЛМК на исключение слябов из-под действия Статьи 232, которая регулирует введение торговых ограничений, были отклонены министерством торговли США на основании возражений U. S. Steel, поясняют в НЛМК. U. S. Steel заверила министерство в том, что сможет обеспечить 100% потребности компании в слябах.



"В судебном иске НЛМК США отмечается, что эти заявления были ложными, и что компания U. S. Steel не могла или не планировала обеспечить НЛМК США слябами соответствующих технических характеристик и в требуемом объеме", - считают в НЛМК.



В компании считают, что такие недобросовестные сведения были "намеренно представлены с целью подорвать конкурентоспособность НЛМК США, вынужденной оплачивать пошлины, от которых компания должна была быть освобождена".



"Компания требует более 100 млн долл. в качестве компенсации ущерба, причиненного действиями U. S. Steel, а также штрафных санкций за недобросовестные действия", - заявили в российской компании



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