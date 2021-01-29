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European Green Deal вынудил шведскую SSAB отказаться от покупки завода Tata Steel

29.01.21 12:12
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Шведский сталепроизводитель SSAB свернул переговоры о возможной покупке голландского металлургического комбината IJmuiden и сопутствующих перекатных мощностей, входящих в транснациональную группу Tata Steel, в том числе по причине невозможности перехода на "зеленую металлургию".

Как сообщалось в ноябре, SSAB вел переговоры о покупке IJmuiden. По оценкам аналитиков, сумма сделки могла составить около $2-3 млрд.

"Мы внимательно оценили комбинат Tata Steel IJmuiden и пришли к выводу, что поглощение будет трубно реализовать по техническим причинам. Синергии, которые мы увидели в этой трансакции, не в полной мере оправдают те затраты и инвестиции, необходимые для нашей "зеленой" трансформации", - сообщил Мартин Линдквист (Martin Lindqvist), гендиректор SSAB.

Как известно, SSAB привлек инвесторов для внедрения безуглеродной технологии производства стали Hybrit на своих активах в Швеции и Финляндии. Компания рассчитывает уже в 2026 году начать выпуск такой «зеленой» стали, а к 2045 году достичь климатической нейтральности.

В то же время в состав меткомбината IJmuiden входят такие активы-генераторы выбросов СО2, как завод по окомкованию, аглофабрика, две доменные печи и две коксовые батареи. В связи с этим покупка голландского предприятия выглядит нецелесообразной для SSAB.

Напомним, что в декабре 2019 года Еврокомиссия приняла план (European Green Deal) достижения нулевого выброса парниковых газов и нулевого загрязнения окружающей среды в странах-членах Европейского союза путем перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья к 2050 году.

Для достижения этой цели ЕС планирует потратить в ближайшие десять лет 1 трлн. евро. Целью мероприятий плана является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

МинПром

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