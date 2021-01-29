США сократили импорт стали на 21% Как сообщил American Iron and Steel Institute (AISI), ссылаясь на предварительные данные американских таможенных служб, в 2020 г. объем импорта стальной продукции и полуфабрикатов в страну составил около 19,97 млн т, что на 21,2% меньше, чем годом ранее.



При этом американские компании ввезли из-за рубежа 5,34 млн т полуфабрикатов, на 15% меньше, чем в 2019 г., а импорт проката и труб сократился на 23,3%, до 14,64 млн т.



Наиболее востребованными видами продукции у американских импортеров в прошлом году были оцинкованная сталь (почти 2 млн. т), горяче- и холоднокатаный прокат (соответственно, 1,47 млн т и 1,18 млн т). Импорт нефтегазовых труб упал более чем в два раза по сравнению с 2019 г. до около 1,00 млн т, хотя под конец года закупки этой продукции возросли.



Более 67% американского импорта стали пришлось на четыре страны — Канаду, Бразилию, Мексику и Южную Корею, на которые не распространяются стальные тарифы. При этом бразильские и корейские компании поставляли свою продукцию в пределах квот.



Российский экспорт стали в США составил, по данным AISI, 386,4 тыс. т, что на 60,5% меньше, чем годом ранее. Более 90% поставок пришлось на первое полугодие 2020 г.



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