Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Власти КНР будут способствовать сокращению производства стали

29.01.21 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство промышленности и информационных технологий КНР будет способствовать сокращению производства стали в стране по сравнению с более 1,05 млрд. т в 2020 г., чтобы добиться снижения выбросов углекислого газа.

Для этой цели, как сообщается в документе, обнародованном Министерством, предполагается принять ряд мер. В частности, это запрет на нелегальное увеличение металлургических мощностей, усиление контроля над заменой старых производственных линий новыми, стимулирование слияний и поглощений.

Китайская металлургическая ассоциация CISA для поддержки цели снижения выбросов углекислого газа создает новый комитет, который займется разработкой новых безуглеродных технологий и совершенствованием регулятивной политики.

Как заявил вице-президент CISA Луо Тицзунь, достижению климатических целей будут способствовать и такие меры, как расширение объемов импорта полуфабрикатов и металлолома. Прокатка и выплавка стали в электропечах сопровождается меньшими выбросами углекислого газа, чем использование доменно-конвертерного процесса.

По его словам, правительство КНР поддерживает обе эти инициативы и планирует разработать новые меры, стимулирующие импорт стальных полуфабрикатов и лома.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Мероприятия по энергосбережению позволили Азовстали сэкономить 15 млрд долл.
12:42
Искать голоса для назначения министров нужно не только в Слуге народа - мнение
12:34
НЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel
12:15
Зеленский подписал закон о санкциях против китайских инвесторов Мотор Сич
12:12
European Green Deal вынудил шведскую SSAB отказаться от покупки завода Tata Steel
11:51
США сократили импорт стали на 21%
11:12
МВФ никак не решит, что делать с Украиной
10:54
Nucor подготовила к запуску линию цинкования горячекатаной полосы
10:43
Суд отклонил все иски против проведения собрания акционеров Мотор Сич
10:33
Мировое производство глинозема незначительно выросло
10:15
Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле
09:39
От правительства требуют раскрыть условия планируемой покупки французских локомотивов
09:24
В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%
08:59
Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку
08:27
Реализация инвестпланов Укразализныци стимулирует развитие промышленности
08:02
ЭТМ отгрузил в Латвию электрооборудование для железнодорожного транспорта
28.01.21
17:55
Германия намерена облегчить трудоустройство украинских заробитчан
17:43
Законопроект № 4167 может создать коррупционную кормушку – Шпенов
17:38
Украине необходимо нарастить объем контейнерных перевозок с Литвой – Криклий
17:15
Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!