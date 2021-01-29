Власти КНР будут способствовать сокращению производства стали

Министерство промышленности и информационных технологий КНР будет способствовать сокращению производства стали в стране по сравнению с более 1,05 млрд. т в 2020 г., чтобы добиться снижения выбросов углекислого газа.
Для этой цели, как сообщается в документе, обнародованном Министерством, предполагается принять ряд мер. В частности, это запрет на нелегальное увеличение металлургических мощностей, усиление контроля над заменой старых производственных линий новыми, стимулирование слияний и поглощений.
Китайская металлургическая ассоциация CISA для поддержки цели снижения выбросов углекислого газа создает новый комитет, который займется разработкой новых безуглеродных технологий и совершенствованием регулятивной политики.
Как заявил вице-президент CISA Луо Тицзунь, достижению климатических целей будут способствовать и такие меры, как расширение объемов импорта полуфабрикатов и металлолома. Прокатка и выплавка стали в электропечах сопровождается меньшими выбросами углекислого газа, чем использование доменно-конвертерного процесса.
По его словам, правительство КНР поддерживает обе эти инициативы и планирует разработать новые меры, стимулирующие импорт стальных полуфабрикатов и лома.