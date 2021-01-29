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Nucor подготовила к запуску линию цинкования горячекатаной полосы

29.01.21 10:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Nucor сообщила о полной готовности линии по цинкованию горячекатаного проката на заводе Nucor Steel Gallatin в штате Кентукки.

Ввод в строй нового оборудования, поставленного германской компанией SMS group, стартовал в декабре прошлого года. Как сообщает Nucor, в ходе испытаний был достигнут 70%-ный уровень загрузки мощностей.

Проектная производительность новой линии составляет около 450 тыс. т в год, но Nucor рассчитывает добиться еще более высоких показателей. Оборудование позволяет осуществлять непрерывное травление и нанесение цинкового покрытия на горячекатаную полосу толщиной до 6,35 мм и шириной до 1854 мм.

Как отмечает Nucor, оцинкованный горячекатаный прокат может замещать продукцию на базе холоднокатаного субстрата в строительстве, транспортном машиностроении и автомобилестроении.

МинПром

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