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Мировое производство глинозема незначительно выросло

29.01.21 10:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Как сообщает International Aluminium Institute (IAI), в 2020 г. в мире было произведено 133,775 млн. т глинозема, что на 1,4% превышает показатель предыдущего года.

Отрасль показала рост по сравнению с прошлым годом, во многом, благодаря ускорению в ноябре и декабре, когда мировое производство глинозема было соответственно на 5,6 и 5,1% больше, чем в те же месяцы 2019 г. В декабре объем глобального выпуска составил 11,84 млн. т.

Наибольший рост по сравнению с 2019 г. показали страны Африки и Азии (без Китая) благодаря вводу в строй новых мощностей. Там в 2020 г. было произведено почти 12,4 млн. т глинозема, что на 20% больше, чем годом ранее. На 9,7%, до 11,78 млн. т, увеличилось производство в Южной Америке и на 3,3%, до 21,17 млн. т, в Океании.

В то же время, в прошлом году немного сократили выпуск китайские компании. По данным IAI, он составил 70,35 млн. т, что на 1,3% меньше, чем в 2019 г. Спад был также зафиксирован в странах Западной Европы и Северной Америки.

МинПром

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