От правительства требуют раскрыть условия планируемой покупки французских локомотивов Народные депутаты – члены комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития требуют разъяснения позиции украинского правительства и деталей планируемой сделки по покупке для "Укрзализныци" французских электровозов Alstom. Об этом сообщил замглавы комитета Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.



"Мы отлично помним, как Украина покупала локомотивы GE. Тогда покупка импортных электровозов была объявлена выдающимся достижением и чуть не национальным праздником, а реальный уровень локализации производства составил ничтожных 7%. Та сделка стала настоящим плевком в лицо украинским предприятиям, их рабочим и инженерам, ведь Украина способна обеспечить локализацию локомотивов на уровне более 50%", - подчеркнул народный депутат.



В частности члены экономического комитета требуют от правительства сообщить, сколько локомотивов планируется купить, какова сумма покупки, сколько Украина заплатит французским предприятиям, какая доля локализации производства предполагается и ряд других деталей.



"Также вызывает вопрос, как связана данная инициатива с международным конкурсом по отбору производителей локомотивов, который ранее оглашала "Укрзализныця". И который в данный момент еще не завершен", - добавил Д.Кисилевский.



Замглавы парламентского комитета обратил внимание на то, что сейчас в Украине нет внутреннего производителя грузовых локомотивов. Но их локализацию готовы осуществлять Крюковский вагоностроительный завод, Николаевский тепловозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Полтавский тепловозоремонтный завод и Днепровский электровозостроительный завод.



"По оценкам Федерации работодателей Украины в настоящее время украинские предприятия способны обеспечить локализацию локомотива на уровне 50-55% с возможным увеличением степени локализации в течение нескольких лет при наличии прогнозируемого спроса", - напомнил Д.Кисилевский.



Как известно, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Украина готовит контракт на закупку электровозов компании Alstom, который может быть подписан во время визита Эммануэля Макрона в Украину.



МинПром



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