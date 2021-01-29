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Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку
29.01.21 08:59 , МеталлСервис
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Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, объявляет цены на февраль. Согласно решению металлургической компании, для внутреннего рынка горяче- и холоднокатаный прокат из 304-й стали становится дороже на NT$6500 за тонну, из 430-й - на NT$4000 за тонну. Надбавка для 316L оставлена без изменений.
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