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Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку

29.01.21 08:59 , МеталлСервис
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Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, объявляет цены на февраль. Согласно решению металлургической компании, для внутреннего рынка горяче- и холоднокатаный прокат из 304-й стали становится дороже на NT$6500 за тонну, из 430-й - на NT$4000 за тонну. Надбавка для 316L оставлена без изменений.

Экспортные цены Yusco увеличены на US$200 за тонну для металлопроката из 304-й стали и на US$160-200 за тонну - из 430-й. Рост надбавки для 316L составил US$30 за тонну.

Решение о повышении цен в Yusco объясняют значительным увеличением затрат на импортное сырьё и собственное производство.

МинПром

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