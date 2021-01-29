Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Реализация инвестпланов Укразализныци стимулирует развитие промышленности

29.01.21 08:27
печать
размер текста:

Реализация инвестиционных планов "Укрзализныци" создаст дополнительный спрос на украинскую промышленную продукцию. Это приведет к расширению внутреннего рынка и поможет промпредприятиям пережить сложный 2021 год, считает народный депутат Сергей Магера.

Нардеп отметил, что в 2021 украинская промышленность может столкнуться с логистическими сложностями. Учитывая, что на начало года предприятия ГМК уже загружены более чем на 75% мощности, спрос на перевозки растет, обратил внимание он.

"К сожалению, решения чиновников не всегда отвечают потребностям рыночной конъюнктуры, - подчеркивает С.Магера. – Яркий пример – одиозный проект приказа Мининфраструктуры с инициативой сократить срок службы грузовых вагонов до 33 лет. Для металлургов это могло бы обернуться потерей 1600 окатышевозов, то есть минус 34% всего парка"

"К счастью не все действия государства в транспортной отрасли напоминают поведение слона в посудной лавке. Есть и положительные примеры. Один из них – амбициозные инвестиционные планы "Укразализныци" на 2021 год. Компания планирует инвестировать 7 млрд грн в строительство и ремонт грузовых вагонов. Всего в этом году должно быть построено 3 тыс новых грузовых вагонов общей стоимостью 3,63 млрд грн и отремонтировано 20,5 тыс вагонов на сумму 2,7 млрд грн", - сказал он.

Политик также выразил надежду, что свою весомую лепту в улучшение системы логистики грузов внесет парламент. "Бизнес очень ждет скорейшего рассмотрения законопроекта №1196-1 о ж/д транспорте. Среди прочего, он позволит использовать на железной дороге частную тягу, тем самым частично решив для бизнеса проблему дефицита локомотивов. Также 160 локомотивов "УЗ" планирует отремонтировать в рамках своей инвестиционной программы. Если все пройдет, как запланировано, этот год для ж/д и промышленников можно будет считать успешным", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:39
От правительства требуют раскрыть условия планируемой покупки французских локомотивов
09:24
В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%
08:59
Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку
08:02
ЭТМ отгрузил в Латвию электрооборудование для железнодорожного транспорта
28.01.21
17:55
Германия намерена облегчить трудоустройство украинских заробитчан
17:43
Законопроект № 4167 может создать коррупционную кормушку – Шпенов
17:38
Украине необходимо нарастить объем контейнерных перевозок с Литвой – Криклий
17:15
Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности
16:53
В Украине подорожали все виды топлива
16:35
Госстат заявил, что средняя зарплата выросла на 2 тыс. грн
16:15
Экономика США потеряла рекордные 500 млрд долл.
15:57
Baosteel обнародовала новые цены на свою продукцию
15:44
АМКР приобрел современный буровой станок за 36 млн грн
15:36
В Китае готовят программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами
15:21
В Укрооборонпроме хотят увеличения государственных оборонзаказов
15:09
В 2020 году группа ММК сократила выплавку стали на 7%
14:43
Минэкономики уверяет, что в 1 квартале роста цен не будет
14:23
Энергомашспецсталь изготовила уникальный валок для компании из Люксембурга
14:09
Рада второй раз прокатила Витренко
13:55
Законопроект о промышленных выбросах ударит по бизнесу – депутат
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!