Реализация инвестпланов Укразализныци стимулирует развитие промышленности Реализация инвестиционных планов "Укрзализныци" создаст дополнительный спрос на украинскую промышленную продукцию. Это приведет к расширению внутреннего рынка и поможет промпредприятиям пережить сложный 2021 год, считает народный депутат Сергей Магера.



Нардеп отметил, что в 2021 украинская промышленность может столкнуться с логистическими сложностями. Учитывая, что на начало года предприятия ГМК уже загружены более чем на 75% мощности, спрос на перевозки растет, обратил внимание он.



"К сожалению, решения чиновников не всегда отвечают потребностям рыночной конъюнктуры, - подчеркивает С.Магера. – Яркий пример – одиозный проект приказа Мининфраструктуры с инициативой сократить срок службы грузовых вагонов до 33 лет. Для металлургов это могло бы обернуться потерей 1600 окатышевозов, то есть минус 34% всего парка"



"К счастью не все действия государства в транспортной отрасли напоминают поведение слона в посудной лавке. Есть и положительные примеры. Один из них – амбициозные инвестиционные планы "Укразализныци" на 2021 год. Компания планирует инвестировать 7 млрд грн в строительство и ремонт грузовых вагонов. Всего в этом году должно быть построено 3 тыс новых грузовых вагонов общей стоимостью 3,63 млрд грн и отремонтировано 20,5 тыс вагонов на сумму 2,7 млрд грн", - сказал он.



Политик также выразил надежду, что свою весомую лепту в улучшение системы логистики грузов внесет парламент. "Бизнес очень ждет скорейшего рассмотрения законопроекта №1196-1 о ж/д транспорте. Среди прочего, он позволит использовать на железной дороге частную тягу, тем самым частично решив для бизнеса проблему дефицита локомотивов. Также 160 локомотивов "УЗ" планирует отремонтировать в рамках своей инвестиционной программы. Если все пройдет, как запланировано, этот год для ж/д и промышленников можно будет считать успешным", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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