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ЭТМ отгрузил в Латвию электрооборудование для железнодорожного транспорта

29.01.21 08:02
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Завод "Электротяжмаш" отгрузил латвийской компании Sia Baltic Loco Group электрооборудование для железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Эта продукция — оригинальная разработка конструкторов "Электротяжмаша", предназначенная для тепловозов с передачей переменно-постоянного тока и пассажирских вагонов повышенной комфортности.

Группа компаний Baltic Loco Group работает в сегменте транспортного машиностроения и железнодорожной техники, специализируется на проектах железнодорожного транспорта.

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. ГП "Завод "Электротяжмаш" поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.

МинПром

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