Законопроект № 4167 может создать коррупционную кормушку – Шпенов Нынешняя редакция законопроекта № 4167 вместо создания в промышленности новых механизмов экомодернизации создает новую коррупционную "кормушку" в системе Минэкологии. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Голосование за этот документ в том виде, в котором он есть, может нанести непоправимый вред целым отраслям экономики. Апологеты скорейшего принятия законопроекта, возможно, хотят таким образом показать свою приверженность европейскому курсу накануне пересмотра Соглашения Украина-ЕС", - сказал он.



Нардеп выразил уверенность, что неверно было бы в Украине слепо перенимать европейские практики, тщательно не изучив их. Он напомнил, что в ЕС экотрансформация промышленности продолжается уже несколько десятилетий и закончится в лучшем случае к 2030 году. При этом правительства стран-членов Евросоюза оказывали предприятиям масштабную финансовую помощь. Законопроект № 4167 дает украинским промышленникам всего 7 лет безо всякой поддержки из бюджета.



"Большинство требований к предприятиям, содержащихся в документе, являются невыполнимыми и нереалистичными. Бизнес, скорее всего, станет перед выбором, или остановить производственные мощности или дать взятку чиновникам от экологии, чтобы они "закрыли глаза" на невыполнение невыполнимых требований закона", - считает нардеп.



"Убежден, что ВРУ должна отклонить з/п № 4167. Вместо него необходимо разработать новый законопроект, который учтет все замечания и будет соответствовать обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации. Хорошей базой для разработки нового законопроекта может стать з/п № 4167-1, который сегодня хорошо воспринимается промышленниками и научным сообществом", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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