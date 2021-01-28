Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Законопроект № 4167 может создать коррупционную кормушку – Шпенов

28.01.21 17:43
печать
размер текста:

Нынешняя редакция законопроекта № 4167 вместо создания в промышленности новых механизмов экомодернизации создает новую коррупционную "кормушку" в системе Минэкологии. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Голосование за этот документ в том виде, в котором он есть, может нанести непоправимый вред целым отраслям экономики. Апологеты скорейшего принятия законопроекта, возможно, хотят таким образом показать свою приверженность европейскому курсу накануне пересмотра Соглашения Украина-ЕС", - сказал он.

Нардеп выразил уверенность, что неверно было бы в Украине слепо перенимать европейские практики, тщательно не изучив их. Он напомнил, что в ЕС экотрансформация промышленности продолжается уже несколько десятилетий и закончится в лучшем случае к 2030 году. При этом правительства стран-членов Евросоюза оказывали предприятиям масштабную финансовую помощь. Законопроект № 4167 дает украинским промышленникам всего 7 лет безо всякой поддержки из бюджета.

"Большинство требований к предприятиям, содержащихся в документе, являются невыполнимыми и нереалистичными. Бизнес, скорее всего, станет перед выбором, или остановить производственные мощности или дать взятку чиновникам от экологии, чтобы они "закрыли глаза" на невыполнение невыполнимых требований закона", - считает нардеп.

"Убежден, что ВРУ должна отклонить з/п № 4167. Вместо него необходимо разработать новый законопроект, который учтет все замечания и будет соответствовать обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации. Хорошей базой для разработки нового законопроекта может стать з/п № 4167-1, который сегодня хорошо воспринимается промышленниками и научным сообществом", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:55
Германия намерена облегчить трудоустройство украинских заробитчан
17:38
Украине необходимо нарастить объем контейнерных перевозок с Литвой – Криклий
17:15
Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности
16:53
В Украине подорожали все виды топлива
16:35
Госстат заявил, что средняя зарплата выросла на 2 тыс. грн
16:15
Экономика США потеряла рекордные 500 млрд долл.
15:57
Baosteel обнародовала новые цены на свою продукцию
15:44
АМКР приобрел современный буровой станок за 36 млн грн
15:36
В Китае готовят программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами
15:21
В Укрооборонпроме хотят увеличения государственных оборонзаказов
15:09
В 2020 году группа ММК сократила выплавку стали на 7%
14:43
Минэкономики уверяет, что в 1 квартале роста цен не будет
14:23
Энергомашспецсталь изготовила уникальный валок для компании из Люксембурга
14:09
Рада второй раз прокатила Витренко
13:55
Законопроект о промышленных выбросах ударит по бизнесу – депутат
13:36
Toyota стала мировым лидером по производству автомобилей
13:14
Директорами Мотор Сич выразили желание стать свыше 60 человек
12:59
Депутаты хотят вернуть льготные тарифы на электроэнергию для населения
12:45
Суд открыл дело о банкротстве ИСД
12:35
В Индии задумались о приватизации RINL
27.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!