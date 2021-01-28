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Украине необходимо нарастить объем контейнерных перевозок с Литвой – Криклий

28.01.21 17:38 , Интерфакс Украина
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Увеличение объема контейнерных перевозок – один из ключевых приоритетов сотрудничества с Литвой, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Согласно сообщению Мининфраструктуры на сайте в четверг, в ходе видеовстречи В.Криклия с министром транспорта и коммуникаций Литвы Мариусом Скуодисом обсуждались перспективы украинско-литовского сотрудничества в сфере инфраструктуры, участие в международных логистических проектах, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

Министры подчеркнули важность продолжения совместной работы для привлечения дополнительных грузопотоков на железной дороге и создания для этого благоприятных и конкурентоспособных условий.

Среди положительных примеров В.Криклий привел курсирование поезда комбинированного транспорта "Викинг", соединяющий инфраструктуру морских линий Балтийского региона с аналогичной инфраструктурой Черного моря.

Согласно данным Мининфраструктуры, по итогам 2020 года объем контейнерных перевозок между двумя странами в составе указанного поезда выросли на 21% по сравнению с докризисным 2019 годом.

"Увеличение объемов контейнерных перевозок - один из ключевых приоритетов сотрудничества с Литвой", - заявил В.Криклий.

Он также отметил, что действующая квота разрешений на международные автоперевозки с Литвой удовлетворяет потребности украинских перевозчиков. Вместе с тем министр приветствовал решение обеих сторон проработать проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами обеих стран по либерализации двусторонних и транзитных перевозок в будущем.

МинПром

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