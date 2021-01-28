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Госстат заявил, что средняя зарплата выросла на 2 тыс. грн

28.01.21 16:35 , РБК Украина
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 грн. Это на 15,6% (на 1 915 грн) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя зарплата украинцев за 2020 год выросла почти на 2 тыс. грн.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2020 года к декабрю прошлого года выросла на 10,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 21 812 грн, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22 843 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 838 грн.

Следует отметить, что данные за декабрь выделяются среди остальных месяцев за счет выплаты премий, что особенно характерно для бюджетной сферы.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч грн. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

МинПром

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