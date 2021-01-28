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Экономика США потеряла рекордные 500 млрд долл.

28.01.21 16:15 , РБК Украина
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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов в 2020 году сократился на 3,5%. Это является худшим показателем с 1946 года, а также первым годовым снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов. Об этом сообщает Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Согласно предварительной оценке, ВВП США в текущих ценах в 2020 году снизился на 2,3%, или 500,6 млрд долл., до уровня 20,93 трлн  долларов.

По данным бюро, в четвертом квартале 2020 года реальный ВВП вырос на 4,0% в годовом исчислении. В третьем квартале реальный ВВП увеличился на 33,4%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.

Как сообщалось ранее, экономика США показала беспрецедентные темпы роста в третьем квартале 2020 года, поскольку правительство выделило более 3 трлн долл. на помощь от пандемии, что способствовало росту потребительских расходов. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении.

МинПром

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