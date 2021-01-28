Baosteel обнародовала новые цены на свою продукцию

Как сообщает Yieh.com, в связи с приближающимся китайским Новым годом в феврале, Baosteel объявила о новых внутренних ценах на март.
В частности, цена на толстый лист, сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный прокат осталась неизменной, на горячеоцинкованную сталь повысилась на 200 юаней за тонну, а на гальванизированную сталь и электротехническую сталь была увеличена на 300 юаней за тонну.
China Steel Corporation (CSC), крупнейший производитель углеродистой стали на Тайване, заявила, что корректировка цен Baosteel соответствует рыночной оценке. Участники рынка ожидают, что новая цена CSC на март также будет вскоре объявлена.