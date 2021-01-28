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В Китае готовят программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами

28.01.21 15:36
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Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) в ближайшее время представит ряд программ по сокращению выбросов СО2 в сталелитейном секторе в рамках обязательств страны достичь климатической нейтральности к 2060 году.

Как сообщает издание ChinaDaily, в структуре CISA будет создан новый комитет, в сферу компетенции которого войдет планирование сокращения выбросов СО2, R&D технологий сокращения выбросов СО2, а также разработка регуляторных политик и финансовых стимулов для проведения экомодернизации металлургии.

По прогнозам CISA, пик выбросов СО2 в Китае придется на 2030 год, но к 2060 году страна хочет достичь климатической нейтральности.

Как отмечают в CISA, китайские металлургии ускорят использование неископаемых видов топлива при производстве стали, главным образом, водород, а также будет делаться ставка на электрометаллургию.

В свою очередь, правительство страны намерено промотировать использовать именно «зеленую сталь» в металлопотребляющих отраслях, в частности, в строительном секторе.

Напомним, что в январе металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.

В Евросоюзе инвестиционный план по «зеленому переходу» европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

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