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АМКР приобрел современный буровой станок за 36 млн грн

28.01.21 15:44 , Металлургпром
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"АрселорМиттал Кривой Рог" пополнил свой парк горной техники станком Epiroc DM75 D. Затраты компании на приобретение нового станка для бурения взрывных скважин в карьере № 2-бис составили почти 36 млн грн.

Буровые станки серии DM в последние годы приобретают большую популярность на предприятиях нашего региона и в мире. Они подтвердили свою эффективность и надежность в непростых условиях эксплуатации, а также признаны автономными, маневренными и безопасными. Станок Epiroc DM75 D предназначен для вращательного бурения вертикальных и наклонных скважин. Максимальная глубина бурения составляет 51,2 м при использовании штанг длиною свыше 10 м.

Артем Кузнецов, начальник отдела по развитию горного производства горного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог" отметил: "Руководство компании приняло решение обновить парк буровой техники, ведь бурение – это начальная операция, от которой зависит вся последующая цепочка добычи и производственный процесс в целом. Современный Epiroc DM75 D оснащен модернизированной муфтой, мощным компрессором низкого давления, дизельным двигателем Caterpillar мощностью 800 лошадиных сил. Станок не привязан к электросетям, это дает ему возможность быстро передвигаться, маневрировать и работать при любой погоде. Производительность станка до 10 погонных метров в час. Важно, что процесс бурения станет более экологичным благодаря установленной системе влажного пылеподавления".

Всего в данный момент в "АрселорМиттал Кривой Рог" используются четыре буровых станка СБШ, пять машин Pit Viper, электрический станок серии DM 75 E и станок Roc L8 для постановки в граничные положения бортов карьера. Новый станок Epiroc DM75 D после оформления необходимой разрешительной документации приступит к работе в карьере № 2-бис предприятия. В планах компании на 2021 год - закупка еще одного нового станка для контурного бурения в карьерах.

МинПром

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