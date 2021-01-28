АМКР приобрел современный буровой станок за 36 млн грн

"АрселорМиттал Кривой Рог" пополнил свой парк горной техники станком Epiroc DM75 D. Затраты компании на приобретение нового станка для бурения взрывных скважин в карьере № 2-бис составили почти 36 млн грн.
Буровые станки серии DM в последние годы приобретают большую популярность на предприятиях нашего региона и в мире. Они подтвердили свою эффективность и надежность в непростых условиях эксплуатации, а также признаны автономными, маневренными и безопасными. Станок Epiroc DM75 D предназначен для вращательного бурения вертикальных и наклонных скважин. Максимальная глубина бурения составляет 51,2 м при использовании штанг длиною свыше 10 м.
Артем Кузнецов, начальник отдела по развитию горного производства горного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог" отметил: "Руководство компании приняло решение обновить парк буровой техники, ведь бурение – это начальная операция, от которой зависит вся последующая цепочка добычи и производственный процесс в целом. Современный Epiroc DM75 D оснащен модернизированной муфтой, мощным компрессором низкого давления, дизельным двигателем Caterpillar мощностью 800 лошадиных сил. Станок не привязан к электросетям, это дает ему возможность быстро передвигаться, маневрировать и работать при любой погоде. Производительность станка до 10 погонных метров в час. Важно, что процесс бурения станет более экологичным благодаря установленной системе влажного пылеподавления".
Всего в данный момент в "АрселорМиттал Кривой Рог" используются четыре буровых станка СБШ, пять машин Pit Viper, электрический станок серии DM 75 E и станок Roc L8 для постановки в граничные положения бортов карьера. Новый станок Epiroc DM75 D после оформления необходимой разрешительной документации приступит к работе в карьере № 2-бис предприятия. В планах компании на 2021 год - закупка еще одного нового станка для контурного бурения в карьерах.