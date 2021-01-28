В Укрооборонпроме хотят увеличения государственных оборонзаказов Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев считает неоправданно "скромной" долю госпредприятий в распределении оборонного заказа для нужд украинских силовиков. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.



"В дальнейшем ожидаем увеличение доли предприятий-участников Концерна в гособоронзаказе (ГОЗ), который формируют Министерство обороны, Вооруженные Силы, Госпогранслужба, Нацгвардия и другие ведомства. Ведь в прошлом году эта доля, по-моему, была довольно "скромной" - всего 36%. Поэтому, посещая предприятие "Искра" в Запорожье в декабре прошлого года, Президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить возможность роста доли предприятий "Укроборонпрома" в ГОЗ для обеспечения украинских защитников нашей продукцией", – напомнил гендиректор.



По его словам, руководство Концерна уже представило возможности и перспективные разработки предприятий Укроборонпрома Генеральному штаба Вооруженных Сил Украины и командованиям отдельных видов ВСУ. Продемонстрировали, прежде всего, новейшие разработки, современные образцы военной техники и вооружения.



"К примеру, в прошлом году приняты на вооружение ВСУ тактическая боевая колесная машина “Дозор-Б”, ракетный комплекс “Нептун” и модифицированный реактивный огнемет “РПВ-16”. Испытания в прошлом году проходили радар 80К6КС1 для ЗРК БУК-М1, ракетный комплекс “Ольха-М”, реактивная система залпового огня “Буревий” и истребитель МиГ-29МУ2. И это - далеко не все наработки предприятий-участников Концерна. Есть еще много идей о том, что можем предложить, прежде всего, для наших Вооруженных Сил, а также для зарубежных партнеров Украины", – заверил гендиректор Укроборонпрома.



Сейчас, по его словам, предприятия госконцерна осовременивают подходы к научно-технической деятельности. В частности, перезапустили Совет научно-технического развития и инноваций Укроборонпрома, войти в который пригласили и ученых из Национальной академии наук, Киевской политехники, экспертов ведущих аналитических центров.



"Это будет способствовать подготовке стратегий и программ научно-технического развития на предприятиях государственного оборонно-промышленного комплекса и усилению инновационной составляющей в производстве оборонной продукции", - убежден Ю.Гусев.



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