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В 2020 году группа ММК сократила выплавку стали на 7%

28.01.21 15:09 , МеталлСервис
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В течение 2020 года объём выплавки стали у группы ММК сократился на 7,1% до 11 574 тыс. тонн. Снижение произошло на фоне плановой реконструкции стана "2500" горячей прокатки и замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба компании.

Продажи товарной продукции по группе ММК уменьшились к прошлому году на 5% до 10 755 тыс. тонн. Продажи премиальной продукции сократились на 6,1% по сравнению с уровнем 2019 года до 5 143 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объёме реализации сократилась до 47,8%.

Средняя цена реализации по итогам 4 квартала 2020 года выросла на 7,5% к уровню прошлого квартала и составила $575 за тонну, отражая увеличение мировых котировок на металлопродукцию и рост цен на металлургическое сырьё. Снижение средней цены относительно 12 месяцев 2019 года составило 11,1% до $558 в связи с более низкими мировыми ценами на сталь на фоне развития пандемии коронавируса.

"Устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном рынках окажет положительное влияние на объёмы продаж в 1 квартале 2021 года. При этом загрузка агрегатов по производству премиальной продукции сохранится на максимальном уровне. Значительный рост цен на металлургическое сырьё и положительная динамика котировок на металлопродукцию на мировых рынках будут поддерживать рост цен на металлопродукцию группы ММК в 1 квартале", - говорится в сообщении компании.

МинПром

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