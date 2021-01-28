В 2020 году группа ММК сократила выплавку стали на 7% В течение 2020 года объём выплавки стали у группы ММК сократился на 7,1% до 11 574 тыс. тонн. Снижение произошло на фоне плановой реконструкции стана "2500" горячей прокатки и замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба компании.



Продажи товарной продукции по группе ММК уменьшились к прошлому году на 5% до 10 755 тыс. тонн. Продажи премиальной продукции сократились на 6,1% по сравнению с уровнем 2019 года до 5 143 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объёме реализации сократилась до 47,8%.



Средняя цена реализации по итогам 4 квартала 2020 года выросла на 7,5% к уровню прошлого квартала и составила $575 за тонну, отражая увеличение мировых котировок на металлопродукцию и рост цен на металлургическое сырьё. Снижение средней цены относительно 12 месяцев 2019 года составило 11,1% до $558 в связи с более низкими мировыми ценами на сталь на фоне развития пандемии коронавируса.



"Устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном рынках окажет положительное влияние на объёмы продаж в 1 квартале 2021 года. При этом загрузка агрегатов по производству премиальной продукции сохранится на максимальном уровне. Значительный рост цен на металлургическое сырьё и положительная динамика котировок на металлопродукцию на мировых рынках будут поддерживать рост цен на металлопродукцию группы ММК в 1 квартале", - говорится в сообщении компании.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



