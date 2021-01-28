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Минэкономики уверяет, что в 1 квартале роста цен не будет

28.01.21 14:43 , РБК Украина
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В I квартале 2021 года характер влияния основных факторов на инфляцию существенно не изменится. Эти факторы действовали в 2020 году и будут взаимно компенсироваться.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, с одной стороны - сочетание монетарного фактора и высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке и дальше будет стимулировать рост цен. С другой - усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии COVID-19 (с учетом введения локдауна в январе и продлении карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов.

"Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразования на рынке", - говорится в обзоре.

В Минэкономики отметили, что по итогам 2020 года рост потребительских цен составил 5%, что, несмотря на некоторое превышение уровня 2019 года (4,1%), в целом было более медленным, чем в течение 2017-2019 годов, когда рост по расчетам Минэкономики в среднем составил 9,1%. Кроме того, такой показатель инфляции попал в цель диапазона таргета Национального банка - 5% ± 1. п.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 7%.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

МинПром

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