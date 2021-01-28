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Рада второй раз прокатила Витренко

28.01.21 14:09
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Верховная Рада Украины повторно не поддержала назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовали 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года.

Перед тем Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

МинПром

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