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Энергомашспецсталь изготовила уникальный валок для компании из Люксембурга

28.01.21 14:23 , Металлургпром
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Специалисты ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск, Донецкая обл.) изготовили уникальный по своим габаритам опорный валок массой 207 тонн. Длина готового изделия составила почти 11 метров, диаметр бочки – 2,25 метра, длина бочки – 4,9 метра. На сегодняшний день валок успешно прошел приемку и готовится к отгрузке заказчику.

Данный опорный валок был изготовлен из стального слитка весом 415 тонн. Для отливки заготовки была использована среднелегированная валковая марка стали, разработанная на ПАО "Энергомашспецсталь", обеспечивающая высокие эксплуатационные показатели опорного валка.

В настоящее время в производстве ПАО "ЭМСС" находится еще один такой же валок. Поставка готовых изделий в адрес заказчика запланирована на апрель 2021 года. Цельнокованые опорные валки предназначены для эксплуатации в толстолистовом стане горячей прокатки "5000" по заказу компании R&MS Solutionpartner Gmbh (Люксембург).

Напомним, договор на поставку двух опорных валков по 207 тонн каждый был подписан по итогам тендера, который состоялся в 2019 году. Конкурентами ПАО "Энергомашспецсталь" на тендере выступили производители подобных валков из Германии и Японии.

"Энергомашспецсталь" уже имеет опыт производства подобного оборудования. В 2013 году специалистами "ЭМСС" был успешно осуществлен проект по изготовлению цельнокованого опорного валка массой 225 тонн для толстолистового стана "5000" из уникального слитка весом 415 тонн. Успешная реализация проекта по изготовлению валка-гиганта позволила ЭМСС войти в пятерку крупнейших заводов мира, способных выпускать подобную продукцию.

МинПром

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