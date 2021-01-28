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Toyota стала мировым лидером по производству автомобилей

28.01.21 13:36 , Интерфакс Украина
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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в 2020 году стал мировым лидером по продажам автомобилей, впервые за пять лет сместив с этой позиции германский концерн Volkswagen AG.

Общие продажи Toyota, включающие показатели дочерних компаний автопроизводителя - Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. - составили 9,53 млн автомобилей, сообщила компания.

Volkswagen ранее в январе сообщил, что продал 9,31 млн автомобилей.

Toyota сумела стать лидером по продажам, несмотря на тяжелый год для автопроизводителей, отмечает агентство Bloomberg. Хотя спрос на автомобили немного восстановился к концу 2020 года, приостановка работы заводов и автосалонов весной привела к падению продаж на 14% по сравнению с 2019 годом, согласно данным IHS Markit.

Масштабы негативных последствий для автопроизводителей преимущественно были связаны со степенью их присутствия в регионах, наиболее всего пострадавших от коронавируса.

VW в значительной степени представлен в Европейском союзе, где продажи пассажирских автомобилей упали на "беспрецедентные" 24%, до менее 10 млн в 2020 году, согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей. Продажи германской компании сократились на 15%, что стало худшим показателем почти за 10 лет.

В свою очередь, Toyota больше представлена в США, где продажи автомобилей упали на 15%. Мировые продажи японской компании снизились на 11%. Хотя в США зарегистрировано наибольшее количество случаев и смертей от коронавируса, в стране не было таких локдаунов, как в Европе.

До 2020 года VW опережал Toyota по показателю мировых продаж каждый год начиная с 2015 года. Между тем прошлогодние результаты компаний могут указывать на долгосрочную тенденцию, отмечают аналитики.

Хотя ожидается, что в 2021 году VW вновь обойдет японского автопроизводителя, Toyota, согласно прогнозам, будет становится лидером по продажам каждый год до конца 2025 года, прогнозирует IHS Markit.

По данным IHS Markit, мировые продажи в 2021 году будут устойчиво восстанавливаться и составят 84,4 млн по сравнению с 76,8 млн в 2020 году, несмотря на ряд негативных факторов, включая продолжающееся распространение коронавируса и мировой дефицит микросхем. В 2025 году мировые продажи, согласно прогнозам, достигнут 94,8 млн автомобилей.

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