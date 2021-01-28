Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Директорами Мотор Сич выразили желание стать свыше 60 человек

28.01.21 13:14 , РБК Украина
печать
размер текста:

За неполных два рабочих дня акционерам авиастроительного ПАО "Мотор Сич" поступило уже свыше 60 резюме от соискателей позиций директоров. Причем почти 70% заявок на должности топ-менеджеров "Мотор Сич" подали действующие сотрудники предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе DCH, которая ранее сделала объявление о конкурсе на руководящие позиции на сайте для проведения общего внеочередного собрания акционеров предприятия.

"Мы вдохновлены такой инициативностью сотрудников предприятия. Есть очень интересные резюме от ныне работающих руководителей среднего звена "Мотор Сич", а также от внешних кандидатов, имеющих необходимый опыт работы в авиационной индустрии. Показательна также активность экс-работников предприятия, которые были вынуждены уволится из-за плачевного положения дел на предприятии и неадекватного управления им", - отметили в DCH, рассказав о предварительных итогах конкурса.

Согласно содержанию 11 вакансий, обнародованных акционерами "Мотор Сичи", действующие топ-менеджеры предприятия не могут претендовать на высшие руководящие должности, на которые объявлен конкурс.

Действующий топ-менеджмент, в том числе члены набсовета "Мотор Сич", будет заменен акционерами. Один из акционеров предприятия уже обратился в суд с исковым требованием признать этот набсовет нелегитимным.

Согласно заявлениям акционеров на протяжении всего времени с момента истечения срока полномочий набсовет ПАО "Мотор Сич" игнорировал их обращения о проведении общего собрания для формирования новых легитимных органов управления.

Такие действия стали поводом для обвинений в адрес экс-владельца компании Вячеслава Богуслаева в рейдерском захвате предприятия, которым он фактически руководит через подконтрольный менеджмент на протяжении нескольких лет после продажи контрольного пакета акций завода группе китайских инвесторов.

Как ранее сообщалось, 31 января 2021 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", которое уже поддержали более 80% держателей акций компании. Оно инициировано китайским инвестором предприятия компанией Skyrizon (КНР) и компанией "МС-4", входящей в состав DСН.

Акционеры предприятия намерены в ходе внеочередного собрания привести деятельность компании в соответствие с требованиями законодательства и устава, а также избрать новых членов набсовета и сформировать новый состав прочих органов корпоративного управления.

Законодательно установленный срок полномочий нынешнего наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич", избранного 30 марта 2017 г., истек еще 30 марта 2020 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:09
Рада второй раз прокатила Витренко
13:55
Законопроект о промышленных выбросах ударит по бизнесу – депутат
13:36
Toyota стала мировым лидером по производству автомобилей
12:59
Депутаты хотят вернуть льготные тарифы на электроэнергию для населения
12:45
Суд открыл дело о банкротстве ИСД
12:35
В Индии задумались о приватизации RINL
12:29
В Украине нужно выпустить евробонды для расчетов с зелеными энергетиками - Магера
12:13
POSCO потеряла 38% прибыли из-за коронавируса
11:57
Импорт электроэнергии из Беларуси оправдал себя – НКРЭКУ
11:41
ОГХК фабрикует документы, чтобы снять арест с продукции – Офис генпрокурора
11:40
Cleveland-Cliffs планирует вывести свой завод по выпуску HBI на полную мощность
11:14
Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
10:59
В Украине пора убрать квоты на импорт серной кислоты - мнение
10:51
Вагоностроители выступили за сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов
10:35
Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод
10:27
Украинские металлурги смогут продолжить поставки стали в Китай
10:11
В Либерии ждут от ArcelorMittal дополнительных инвестиций в экономику страны
09:46
Развитие ОПК может дать импульс росту экономики - Магера
09:30
Оптимал Трейд подал заявку на покупку Днепровского меткомбината
09:06
В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%
27.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!