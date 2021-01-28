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Депутаты хотят вернуть льготные тарифы на электроэнергию для населения

28.01.21 12:59 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла постановление "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления №4650 с учетом предложений профильного парламентского комитета проголосовали 337 депутатов.

Постановлением предлагается поручить Кабмину внести предложения о внесении изменений в госбюджет на 2021 год в части увеличения расходов на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, правительству, совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг, поручено изучить возможность установления отдельных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению в объеме до 100 кВт-ч в месяц и до 3000 кВт-ч в месяц для домов, которые используют электроэнергию для отопления, а также льгот на электрическую энергию для населения, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа.

Также Кабмину предлагается рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных бытовыми потребителями, проживающих в домах с электроотоплением, на оплату услуг по поставке электрической энергии за объем до 3000 кВт-ч в месяц.

Проектом постановления также рекомендуется Антимонопольному комитету Украины предпринять меры по устранению антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным положением на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров уже принял постановление о компенсациях повышения тарифа на электроэнергию для населения, которое использует электроотопление, в первом квартале 2021 года. На эти цели планируется направить 1,4 млрд грн за счет средств, предусмотренных в госбюджете на преодоление последствий пандемии коронавируса, но это решение еще должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

МинПром

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