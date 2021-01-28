В Индии задумались о приватизации RINL По данным индийских СМИ, правительство стран рассматривает вариант стратегической дезинвестиции из компании Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), второго по величине государственного производителя стали в стране.



Индийские власти уже пытались приватизировать RINL в 2018-2019 гг., но не нашли стратегического инвестора. В последние годы компания является убыточной. В 2019/2020 финансовом году (апрель/март) объем ее чистых потерь составил около 39 млрд рупий (530 млн долл.) при доходе 159,2 млрд рупий.



Компания производит, в основном, арматуру и другой сортовой прокат. Производственная мощность ее меткомбината Visag составляет 6,3 млн т в год. В настоящее время реализуется проект, направленный на расширение производительности на 1 млн т в год.



Как отмечают комментаторы, благоприятная конъюнктура на национальном и мировом рынке стали может облегчить продажу RINL. В прошлом году она, в частности, увеличила экспортные доходы в 2,4 раза по сравнению с 2019 г. и продала на экспорт более 1 млн т полуфабрикатов и готового проката.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



