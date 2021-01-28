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В Индии задумались о приватизации RINL

28.01.21 12:35 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным индийских СМИ, правительство стран рассматривает вариант стратегической дезинвестиции из компании Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), второго по величине государственного производителя стали в стране.

Индийские власти уже пытались приватизировать RINL в 2018-2019 гг., но не нашли стратегического инвестора. В последние годы компания является убыточной. В 2019/2020 финансовом году (апрель/март) объем ее чистых потерь составил около 39 млрд рупий (530 млн долл.) при доходе 159,2 млрд рупий.

Компания производит, в основном, арматуру и другой сортовой прокат. Производственная мощность ее меткомбината Visag составляет 6,3 млн т в год. В настоящее время реализуется проект, направленный на расширение производительности на 1 млн т в год.

Как отмечают комментаторы, благоприятная конъюнктура на национальном и мировом рынке стали может облегчить продажу RINL. В прошлом году она, в частности, увеличила экспортные доходы в 2,4 раза по сравнению с 2019 г. и продала на экспорт более 1 млн т полуфабрикатов и готового проката.

МинПром

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