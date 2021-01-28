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Суд открыл дело о банкротстве ИСД

28.01.21 12:45
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Суд принял к рассмотрению заявление компании Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".

Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 29 декабря 2020 года, пишет Finbalance.

Миноритарный акционер "ИСД" Сергей Тарута связывает Indumet S.A. с российской госкорпорацией "Внешэкономбанк".

"Эта компания создана "Внешэкономбанком", аффилирована с "Внешэкономбанком". За деньги "Внешэкономбанка" скупала долги "ИСД" и потом решила, что "нам украинский акционер не нужен, мы скупим все и потом путем банкротства возьмем под контроль все активы", – заявил Тарута в интервью телеканалу "Первый деловой", передает Liga.net.

По словам Таруты, во время вхождения россиян в состав акционеров "ИСД" была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании. Но этого не произошло, а финансирование корпорации происходило за счет кредитов ее украинских акционеров – Сергея Таруты и Олега Мкртчана.

Тарута утверждает, что руководство ВЭБ не решилось продавать активы "ИСД", поскольку им пришлось бы выбирать конкретного покупателя и фиксировать цену, которая могла оказаться меньше заплаченных россиянами. Поэтому был выбран вариант с банкротством.

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящихся на оккупированной части Донбасса.

Сейчас Хозсуд Луганской области рассматривает дело о банкротстве Алчевского меткомбината, кредиторы заявили о требованиях к предприятию на сумму более 125 млрд грн, в том числе с требованиями на 75,8 млрд грн в суд обратилась кипрская Margit Holdings Limited (связана с российским ВЭБом).

МинПром

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