Суд открыл дело о банкротстве ИСД Суд принял к рассмотрению заявление компании Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".



Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 29 декабря 2020 года, пишет Finbalance.



Миноритарный акционер "ИСД" Сергей Тарута связывает Indumet S.A. с российской госкорпорацией "Внешэкономбанк".



"Эта компания создана "Внешэкономбанком", аффилирована с "Внешэкономбанком". За деньги "Внешэкономбанка" скупала долги "ИСД" и потом решила, что "нам украинский акционер не нужен, мы скупим все и потом путем банкротства возьмем под контроль все активы", – заявил Тарута в интервью телеканалу "Первый деловой", передает Liga.net.



По словам Таруты, во время вхождения россиян в состав акционеров "ИСД" была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании. Но этого не произошло, а финансирование корпорации происходило за счет кредитов ее украинских акционеров – Сергея Таруты и Олега Мкртчана.



Тарута утверждает, что руководство ВЭБ не решилось продавать активы "ИСД", поскольку им пришлось бы выбирать конкретного покупателя и фиксировать цену, которая могла оказаться меньше заплаченных россиянами. Поэтому был выбран вариант с банкротством.



В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящихся на оккупированной части Донбасса.



Сейчас Хозсуд Луганской области рассматривает дело о банкротстве Алчевского меткомбината, кредиторы заявили о требованиях к предприятию на сумму более 125 млрд грн, в том числе с требованиями на 75,8 млрд грн в суд обратилась кипрская Margit Holdings Limited (связана с российским ВЭБом).



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



