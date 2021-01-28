В Украине нужно выпустить евробонды для расчетов с зелеными энергетиками - Магера Председатель НКРЕКУ должен обратиться в Кабмин о выделении средств из госбюджета, в частности за счет зеленых евробондов, и сделать все возможное для уменьшения тарифа на передачу электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в соответствии с Законом о рынке электроэнергии 810-IХ Кабмин профинансировать за счет государственного бюджета не менее 20% стоимости генерации энергии по "зеленому" тарифу (в 2021 году это 11,4 млрд грн). Но в бюджете 2021 не предусмотрено никакой финансовой поддержки производителей "зеленой" энергетики.



"Следовательно, возникает вопрос, почему Национальная Комиссия по регулированию энергетики до сих пор не ставит это острый вопрос перед Кабмином? Почему наше государство до сих пор не привлекает средства через зеленые евробонды от наших европейских партнеров под льготный процент?", - сказал нардеп.



При этом С.Магера подчеркнул, что украинская "зеленая" энергетика вносит важный вклад в решение глобальной проблемы по изменению климата, а подобная поддержка является обычной международной практикой



МинПром



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