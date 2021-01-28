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ОГХК фабрикует документы, чтобы снять арест с продукции – Офис генпрокурора

28.01.21 11:41
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Дзержинский райсуд Кривого Рога 29 января повторно рассмотрит ходатайство компании TRIMMCO ADE PTE LTD, которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, в котором трейдер попросит отменить арест рутила Объединенной горно-химической компании в порту Одессы, представив новое обстоятельство – допсоглашение к контракту. Об этом говорится в справке ОГПУ, которой располагает издание.

Чтобы снять арест, IMMCO намерено предъявить суду допсоглашение от 31 декабря 2020 к контракту от 29 октября 2020, которым предусмотрено изменение условий оплаты товара. Она наступает в момент погрузки поставленной партии товара на судно в порту Одесса.

Правоохранителями установлено, что это допсоглашение IMMCO с ОГХК является поддельным, подписанным задним числом, чтобы избежать наказания за нанесение убытков ОГХК.

«Упомянутое соглашение является поддельным и не прошло процедуру регистрации контрактов ВЭД в Государственной таможенной службе Украины», - говорится в пояснении силовиков.

Напомним, IMMCO закончила вывозить рутил ОГХК в объеме 5,6 тыс т еще 14 декабря 2020, но не оплатила ее государственной компании по истечению 30 дней, как того требовало прежнее дополнение к контракту. Кроме того, правоохранители уверяют, что IMMCO планировала перепродать рутил еще одному посреднику – японской компании Advanced Material Japan Corporation, в результате ОГХК недополучит на каждой тонне рутила не менее $500, а ущерб компании от контракта составит около 3 млн долларов. 

Это стало поводом для правоохранительных органов в день истечения срока оплаты по контракту – 14 января, арестовать рутил на складах порта и провести обыски в офисе ОГХК и на ее Вольногорском филиале. Таким образом, стороны не успели погрузить товар на судно в порту Одессы и вывезти его и теперь, очевидно, пытаются воспользоваться этим, чтобы избежать обвинений.

Руководство ОГХК и IMMCO подозревают в сговоре и нанесении убытков госпредприятию в размере 6 млн долларов.

По контракту ОГХК с IMMCO от 29 октября о продаже рутила возбуждено уголовное производство № 42020040000000552*.

Это будет третья попытка IMMCO разблокировать продукцию ОГХК в суде, не оплатив ее.

Суд первой инстанции - Дзержинский райсуд Кривого Рога, а также Днепровский апелляционный суд отказали компании  IMMCO в отмене ареста, ссылаясь на то, что товар все еще не оплачен государственному предприятию.

Силовики настаивают на том, что организованная преступная группа в составе заместителя менеджмента ФГИ и ОГХК изыскивают меры по вынесению судьей неправомерного решения о снятии ареста с имущества госкомпании с целью его присвоения, оказывая давление на судью Дзержинского райсуда. Ситуацией вокруг контракта ОГХК с IMMCO также заинтересовались НАБУ и ГБР.

Согласно законодательству, должностные лица ОГХК и ФГИ могут понести ответственность за совершение преступлений, предусмотренных

ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности.


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*Щодо КП № 42020040000000552

В рамках кримінального провадження № 42020040000000552, розпочатого 06.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України здійснюється документування протиправної діяльності групи осіб з числа керівної ланки АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які запровадили протиправний механізм привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства.

13.01.2021 для блокування вказаної протиправної діяльності та протидії загрозі переміщення природних надр за межі державного кордону України
і як наслідок доведення державного підприємства до банкрутства, Дніпропетровською обласною прокуратурою проведено обшуки
в адміністративних будівлях АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та адресах мешкання фігурантів провадження.

За результатами проведених обшуків було вилучено рутиловий концентрат, об’ємом близько 5700 т та загальною вартістю понад 5,5 млн. дол. США Філії «ВГМК», що відвантажений на вантажний термінал ТОВ «Бруклін-Київ», на який в подальшому 14 січня 2021 року накладено арешт слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А.

21.01.21 Дніпровським апеляційним судом  за апеляційною скаргою Новікової Л.О. в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD було розглянуто питання правомірності винесення ухвали про арешт,  за результати якого рішення суду першої інстанції було залишено без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

В інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD 25 січня 2021 року Новіковою Л.О. подано клопотання до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про скасування арешту на вказане майно. Підстави ті самі, що і в апеляційній скарзі.

Додаткова угода № 1 від 31.12.2020 до контракту № 126/1-20 від 29.10.2020 стала однією з підстав для зняття арешту. Зазначена угода є підробленою та не пройшла відповідної процедури реєстрації контрактів ЗЕД у Державній митній службі України.

Розгляд справи призначено на 29.01.2021, суддя Літвіненко Наталія Аркадіївна.

Організована злочинна група у складі керівництва ФДМУ та АТ «ОГХК» вживає заходів до винесення суддею неправосудного рішення про зняття арешту з майна, з метою його привласнення.


 МинПром

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