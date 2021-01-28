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ОГХК фабрикует документы, чтобы снять арест с продукции – Офис генпрокурора
28.01.21 11:41
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Дзержинский райсуд Кривого Рога 29 января повторно рассмотрит ходатайство компании TRIMMCO ADE PTE LTD, которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, в котором трейдер попросит отменить арест рутила Объединенной горно-химической компании в порту Одессы, представив новое обстоятельство – допсоглашение к контракту. Об этом говорится в справке ОГПУ, которой располагает издание.
Чтобы снять арест, IMMCO намерено предъявить суду допсоглашение от 31 декабря 2020 к контракту от 29 октября 2020, которым предусмотрено изменение условий оплаты товара. Она наступает в момент погрузки поставленной партии товара на судно в порту Одесса.
«Упомянутое соглашение является поддельным и не прошло процедуру регистрации контрактов ВЭД в Государственной таможенной службе Украины», - говорится в пояснении силовиков.
Напомним, IMMCO закончила вывозить рутил ОГХК в объеме 5,6 тыс т еще 14 декабря 2020, но не оплатила ее государственной компании по истечению 30 дней, как того требовало прежнее дополнение к контракту. Кроме того, правоохранители уверяют, что IMMCO планировала перепродать рутил еще одному посреднику – японской компании Advanced Material Japan Corporation, в результате ОГХК недополучит на каждой тонне рутила не менее $500, а ущерб компании от контракта составит около 3 млн долларов.
Это стало поводом для правоохранительных органов в день истечения срока оплаты по контракту – 14 января, арестовать рутил на складах порта и провести обыски в офисе ОГХК и на ее Вольногорском филиале. Таким образом, стороны не успели погрузить товар на судно в порту Одессы и вывезти его и теперь, очевидно, пытаются воспользоваться этим, чтобы избежать обвинений.
Руководство ОГХК и IMMCO подозревают в сговоре и нанесении убытков госпредприятию в размере 6 млн долларов.
По контракту ОГХК с IMMCO от 29 октября о продаже рутила возбуждено уголовное производство № 42020040000000552*.
Это будет третья попытка IMMCO разблокировать продукцию ОГХК в суде, не оплатив ее.
Суд первой инстанции - Дзержинский райсуд Кривого Рога, а также Днепровский апелляционный суд отказали компании IMMCO в отмене ареста, ссылаясь на то, что товар все еще не оплачен государственному предприятию.
Согласно законодательству, должностные лица ОГХК и ФГИ могут понести ответственность за совершение преступлений, предусмотренных
ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности.
В рамках кримінального провадження № 42020040000000552, розпочатого 06.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України здійснюється документування протиправної діяльності групи осіб з числа керівної ланки АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які запровадили протиправний механізм привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства.
13.01.2021 для блокування вказаної протиправної діяльності та протидії загрозі переміщення природних надр за межі державного кордону України
За результатами проведених обшуків було вилучено рутиловий концентрат, об’ємом близько 5700 т та загальною вартістю понад 5,5 млн. дол. США Філії «ВГМК», що відвантажений на вантажний термінал ТОВ «Бруклін-Київ», на який в подальшому 14 січня 2021 року накладено арешт слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А.
21.01.21 Дніпровським апеляційним судом за апеляційною скаргою Новікової Л.О. в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD було розглянуто питання правомірності винесення ухвали про арешт, за результати якого рішення суду першої інстанції було залишено без змін, а апеляційні скарги без задоволення.
Додаткова угода № 1 від 31.12.2020 до контракту № 126/1-20 від 29.10.2020 стала однією з підстав для зняття арешту. Зазначена угода є підробленою та не пройшла відповідної процедури реєстрації контрактів ЗЕД у Державній митній службі України.
Розгляд справи призначено на 29.01.2021, суддя Літвіненко Наталія Аркадіївна.
Організована злочинна група у складі керівництва ФДМУ та АТ «ОГХК» вживає заходів до винесення суддею неправосудного рішення про зняття арешту з майна, з метою його привласнення.
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