ОГХК фабрикует документы, чтобы снять арест с продукции – Офис генпрокурора Дзержинский райсуд Кривого Рога 29 января повторно рассмотрит ходатайство компании TRIMMCO ADE PTE LTD, которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, в котором трейдер попросит отменить арест рутила Объединенной горно-химической компании в порту Одессы, представив новое обстоятельство – допсоглашение к контракту. Об этом говорится в справке ОГПУ, которой располагает издание. Чтобы снять арест, IMMCO намерено предъявить суду допсоглашение от 31 декабря 2020 к контракту от 29 октября 2020, которым предусмотрено изменение условий оплаты товара. Она наступает в момент погрузки поставленной партии товара на судно в порту Одесса.



Правоохранителями установлено, что это допсоглашение IMMCO с ОГХК является поддельным, подписанным задним числом, чтобы избежать наказания за нанесение убытков ОГХК. «Упомянутое соглашение является поддельным и не прошло процедуру регистрации контрактов ВЭД в Государственной таможенной службе Украины», - говорится в пояснении силовиков. Напомним, IMMCO закончила вывозить рутил ОГХК в объеме 5,6 тыс т еще 14 декабря 2020, но не оплатила ее государственной компании по истечению 30 дней, как того требовало прежнее дополнение к контракту. Кроме того, правоохранители уверяют, что IMMCO планировала перепродать рутил еще одному посреднику – японской компании Advanced Material Japan Corporation, в результате ОГХК недополучит на каждой тонне рутила не менее $500, а ущерб компании от контракта составит около 3 млн долларов. Это стало поводом для правоохранительных органов в день истечения срока оплаты по контракту – 14 января, арестовать рутил на складах порта и провести обыски в офисе ОГХК и на ее Вольногорском филиале. Таким образом, стороны не успели погрузить товар на судно в порту Одессы и вывезти его и теперь, очевидно, пытаются воспользоваться этим, чтобы избежать обвинений. Руководство ОГХК и IMMCO подозревают в сговоре и нанесении убытков госпредприятию в размере 6 млн долларов. По контракту ОГХК с IMMCO от 29 октября о продаже рутила возбуждено уголовное производство № 42020040000000552*. Это будет третья попытка IMMCO разблокировать продукцию ОГХК в суде, не оплатив ее. Суд первой инстанции - Дзержинский райсуд Кривого Рога, а также Днепровский апелляционный суд отказали компании IMMCO в отмене ареста, ссылаясь на то, что товар все еще не оплачен государственному предприятию.



Силовики настаивают на том, что организованная преступная группа в составе заместителя менеджмента ФГИ и ОГХК изыскивают меры по вынесению судьей неправомерного решения о снятии ареста с имущества госкомпании с целью его присвоения, оказывая давление на судью Дзержинского райсуда. Ситуацией вокруг контракта ОГХК с IMMCO также заинтересовались НАБУ и ГБР. Согласно законодательству, должностные лица ОГХК и ФГИ могут понести ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности.





*Щодо КП № 42020040000000552 В рамках кримінального провадження № 42020040000000552, розпочатого 06.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України здійснюється документування протиправної діяльності групи осіб з числа керівної ланки АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які запровадили протиправний механізм привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства. 13.01.2021 для блокування вказаної протиправної діяльності та протидії загрозі переміщення природних надр за межі державного кордону України

і як наслідок доведення державного підприємства до банкрутства, Дніпропетровською обласною прокуратурою проведено обшуки

в адміністративних будівлях АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та адресах мешкання фігурантів провадження. За результатами проведених обшуків було вилучено рутиловий концентрат, об’ємом близько 5700 т та загальною вартістю понад 5,5 млн. дол. США Філії «ВГМК», що відвантажений на вантажний термінал ТОВ «Бруклін-Київ», на який в подальшому 14 січня 2021 року накладено арешт слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А. 21.01.21 Дніпровським апеляційним судом за апеляційною скаргою Новікової Л.О. в інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD було розглянуто питання правомірності винесення ухвали про арешт, за результати якого рішення суду першої інстанції було залишено без змін, а апеляційні скарги без задоволення.



В інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD 25 січня 2021 року Новіковою Л.О. подано клопотання до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про скасування арешту на вказане майно. Підстави ті самі, що і в апеляційній скарзі. Додаткова угода № 1 від 31.12.2020 до контракту № 126/1-20 від 29.10.2020 стала однією з підстав для зняття арешту. Зазначена угода є підробленою та не пройшла відповідної процедури реєстрації контрактів ЗЕД у Державній митній службі України. Розгляд справи призначено на 29.01.2021, суддя Літвіненко Наталія Аркадіївна. Організована злочинна група у складі керівництва ФДМУ та АТ «ОГХК» вживає заходів до винесення суддею неправосудного рішення про зняття арешту з майна, з метою його привласнення.

