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Импорт электроэнергии из Беларуси оправдал себя – НКРЭКУ

28.01.21 11:57 , Интерфакс Украина
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Импорт электроэнергии из Беларуси в январе оправдал себя, а к его ограничению необходимо относиться взвешенно, чтобы не навредить потребителям, считает глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк.

"Если снова дадите возможность ограничивать импорт, то будем вместе обсуждать этот вопрос, потому что надо думать и о потребителях, чтоб не получилось так, что с ограничением импорта безудержно росли цены на электроэнергию для потребителей", – сказал В.Тарасюк в ходе выступления в Верховной Раде в четверг.

При этом он отметил, что полномочия НКРЭКУ по ограничению импорта из РФ и Беларуси истекли в конце прошлого года и для их продления необходимо принятие соответствующего законопроекта, зарегистрированного в Раде.

"В прошлом году НКРЭКУ доказала, что способна это сделать- ограничили импорт до нуля", – подчеркнул В.Тарасюк, добавив, что импорт электроэнергии в январе был оправдан, поскольку из-за дефицита ресурса были угрозы ограничения энергоснабжения.

Как сообщалось, импорт электроэнергии в Украину из Беларуси в первой декаде января составил 19 625 МВт-ч.

14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно продления до 31 декабря 2021 года полномочий НКРЭКУ ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части межгосударственных сечений между Украиной и странами-не членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности таких сечений.

МинПром

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