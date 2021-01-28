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Cleveland-Cliffs планирует вывести свой завод по выпуску HBI на полную мощность
28.01.21 11:40 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская горно-металлургическая компания Cleveland-Cliffs, являющаяся в настоящее время вторым по величине производителем стали в США, сообщила, что планирует вывести свой завод по выпуску горячебрикетированного железа (HBI) на полную проектную мощность во втором квартале текущего года.
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