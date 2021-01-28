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Cleveland-Cliffs планирует вывести свой завод по выпуску HBI на полную мощность

28.01.21 11:40 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская горно-металлургическая компания Cleveland-Cliffs, являющаяся в настоящее время вторым по величине производителем стали в США, сообщила, что планирует вывести свой завод по выпуску горячебрикетированного железа (HBI) на полную проектную мощность во втором квартале текущего года.

Cleveland-Cliffs объявило о запуске предприятия мощностью 2 млн т в год в г. Толедо, штат Огайо, в декабре 2020 г. В марте компания планирует начать поставки его продукции потребителям.

В настоящее время в США действуют еще два завода по производству HBI — компании Nucor в штате Луизиана и австрийской компании Voestalpine в портовом городе Корпус Кристи, штат Техас.

В прошлом году предприятие Voestalpine экспортировало более 1 млн. т данной продукции, из которых свыше 500 тыс. т было отправлено в Китай.

В 2020 г. спрос на горячебрикетированное железо в США упал. Но Cleveland-Cliffs рассчитывает на восстановление потребления, а также на внутрикорпоративные поставки.

МинПром

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