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Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции

28.01.21 11:14 , Бизнес Цензор
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По итогам 2020 года Украина с 33 баллами заняла 117-е место среди 180 стран в глобальном Индексе восприятия коррупции-2020 (CPI), тогда как в 2019 года страна занимала в рейтинге 126-е место.

Как сообщается в пресс-релизе Transparency International Ukraine, также 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились – это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов.

В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Среди стран-соседей Украины Молдова набрала 34 балла и заняла 115-е место. Также улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63-е место) и Россия (30 баллов, 129-е место). РФ остается единственной среди соседних стран, которая находится ниже в рейтинге.

Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния – обе страны набрали по 44 балла и занимают 69-е место. Польша ухудшила свой результат на 2 балла и заняла 56-е место, Словакия – на 1 балл, заняв 49-е место.

"Прежде всего наши баллы в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Так же на положительных результатах Украине в прошлом году отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады IX созыва и работа предыдущего правительства", – отметил исполнительный директор "ТI Украина" Андрей Боровик.

В то же время он уточнил, что специфика составления индекса не охватила те риски, которые особенно ярко вырисовывались в последние месяцы: задержка с проведением судебной реформы, постоянное давление на антикоррупционные институты, а также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРI) – показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Организация не проводит собственных опросов, индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров.

Для определения оценки Украины использовано 9 источников. Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

МинПром

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