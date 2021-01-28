Вагоностроители выступили за сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов Украинские вагоностроители поддерживают инициативу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и АО "Укрзализныця" и другими органами исполнительной власти о введении ограничений сроков эксплуатации определенных типов вагонов.



Как сообщила пресс-служба Минэкономики, министерство получило письмо от предприятий вагоностроения с поддержкой и одобрением этой инициативы.



"Дальнейшая эксплуатация устаревших грузовых вагонов разрушает пути, ремонт и восстановление которых происходит за государственный счет. Устаревший парк вызывает ежедневные техногенные риски, в т.ч. в пассажирских перевозках, которые используют те же пути", - приводит пресс-служба цитату из письма.



Кроме того, вагоностроители напомнили, что в отрасли за последние девять лет количество работающих предприятий сократилось более чем в 3,5 раза (до пяти предприятий в декабре 2020 года), количество рабочих мест сократилось в 2,5 раза, экспорт грузовых вагонов – в 53 раза.



В сообщении отмечается, что в основе инициативы - введение ограничений по срокам эксплуатации определенных типов вагонов, в том числе полувагонов и зерновозов.



"Эксперты Минэкономики разработали современную модель рынка грузовых вагонов для прогнозирования тенденций рынка при вводе ограничений. Модель показывает, что дефицита подвижного состава по полувагонам и зерновозам в 2021 году не будет, зато эти нововведения будут стимулировать спрос на заказ новых вагонов у украинских производителей", - отмечается в сообщении министерства.



Согласно обнародованному для обсуждения на сайте Мининфраструктуры проекту приказа, эксплуатация вагона запрещается, в частности, если вагон, введенный в эксплуатацию после 31 декабря 2022 года, не прошел обязательной оценки соответствия требования Техрегламента безопасности подвижного состава ж/д транспорта.



Запрещается эксплуатация в нагруженном состоянии грузовых вагонов, срок службы которых превысил предельный срок (установленный документом), кроме грузовых вагонов, срок служба которых был продлен до вступления в силу этого Порядка.



Согласно проекту документа, для крытых вагонов, предельный срок службы установлен (в зависимости от перевозимого груза) в пределах от 33 лет (для перевозки техуглеродов) до 64 лет (для транспортировки бумаги, холоднокатаной стали), для зерновозов – 45 лет. Срок эксплуатации универсальных полувагонов ограничивается 33-ю годами, для перевозки кокса – 30 лет, для окатышей и конгломерата – 38 лет, думпкаров – 44 года.



Предлагаемый предельный срок эксплуатации транспортеров – 70 лет, рефрижераторов – 50 лет, цистерн – от 26 до 80 лет.



"Отрицательное влияние акта на импортеров подержанных вагонов и уменьшение таможенных платежей компенсируется мультипликационным эффектом от сохранения существующих и увеличения количество новых рабочих мест на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях, а рост производства вагонов и их составных частей увеличит поступления в госбюджет", - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа.



Как сообщалось, Федерация работодателей при поддержке вагоностроителей последние несколько лет постоянно возбуждают вопрос перед органами власти о защите украинского рынка от экспансии устаревших вагонов иностранного производства.



В свою очередь собственники грузовых вагонов с завершенным сроком эксплуатации и украинские импортеры таких грузовых вагонов отстаивают противоположную позицию.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



