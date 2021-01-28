В Украине пора убрать квоты на импорт серной кислоты - мнение В Украине пора убрать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что после введения квот украинские поставщики моментально взвинтили цены на продукцию, которая стала выше импортной на 89%, в отдельных случаях на 107%. То есть, введение квот должно было защитить отечественных производителей, а по факту стало лишь инструментом обогащения для компаний-прокладок.



При этом финансовые показатели отечественных производителей не улучшились, а существенно ухудшились. "Таким образов, решение МКТМ являлось не защитой национального производителя, а коррупционной схемой, бенефициаром которой стали, как я уже сказал, не производители, а посредники", - отмечает нардеп.



"В 2020 году мы надеялись, что квоты будут отменены, т.к. их негативный эффект виден невооруженным взглядом. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение оставить без изменения действующие квоты на импорт серной кислоты, которые привели к монополизации рынка, рост цен на ресурс и коррупционных схем. При этом принято решение об отмене деления квот по странам (ранее была дана преференция Беларуси)", - сказал он.



"Все схемы коррупционные, которые работали, они будут продолжать работать - непрозрачная система выдачи квот, непрозрачная система реализации государственными компаниями серной кислоты - все это сохраняется. Поэтому я не понимаю позицию министра экономики", - добавил политик.



М.Магомедов также сообщил, что в середине прошлого года я лично потребовал от Министерства экономики обнародовать финансовые отчеты, подтверждающие обоснованность квот на серную кислоту. Однако никаких конкретных ответов получено не было.



МинПром



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