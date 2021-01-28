Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Либерии ждут от ArcelorMittal дополнительных инвестиций в экономику страны

28.01.21 10:11 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как заявил президент Либерии, бывший известный футболист Джордж Веа, правительство страны добилось "значительного прогресса" в переговорах с корпорацией ArcelorMittal о дополнительных инвестициях в экономику страны.

В настоящее время ArcelorMittal добывает в Либерии железную руду на месторождении Yekepa. Еще в 2013 г. было достигнуто соглашение о строительстве обогатительной фабрики, что позволило бы увеличить экспорт железорудного сырья в три раза, до 15 млн. т в год в пересчете на концентрат, и повысить доходы страны от доли в его продажах. Однако в 2014 г. проект был отложен из-за эпидемии лихорадки Эбола и последующего падения цен на железную руду.

Сейчас переговоры возобновились. Власти Либерии настаивают на том, чтобы ArcelorMittal не только построила обогатительную фабрику, но и расширила портовые мощности. Кроме того, обсуждается вопрос об увеличении пропускной способности железной дороги, построенной ранее ArcelorMittal, чтобы поставлять по ней руду, добываемую в соседней Гвинее.

Общий объем инвестиций во все эти проекты оценивается в 800 млн долл. По словам Дж.Веа, правительство рассчитывает договорится об импорте электроэнергии из Кот д'Ивуара, чтобы поддержать дальнейшее развитие национальной промышленности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
В Украине пора убрать квоты на импорт серной кислоты - мнение
10:51
Вагоностроители выступили за сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов
10:35
Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод
10:27
Украинские металлурги смогут продолжить поставки стали в Китай
09:46
Развитие ОПК может дать импульс росту экономики - Магера
09:30
Оптимал Трейд подал заявку на покупку Днепровского меткомбината
09:06
В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%
08:40
Украина может привлечь 10 млрд долл в разработку редких полезных ископаемых
08:06
Законопроект о ж/д транспорте необходимо рассмотреть в срочном порядке – Шпенов
27.01.21
18:05
Акционеры Мотор Сич представили состав нового наблюдательного совета
17:56
Международные резервы Украины упали до 28,9 млрд долл.
17:32
На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь
17:13
Количество вагоностроительных предприятий в Украине сократилось более чем в 3,5 раза
16:59
Рада решила расследовать состояние Укрзализныци
16:34
Smart Maritime Group произвела модернизацию и ремонт 55 судов
16:14
В Европе разрешили полеты самолета Boeing 737 Max
15:53
Законопроект о выбросах усилит коррупцию – Укрметаллургпром
15:37
В 2020 году Укрнафта добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата
15:15
ЕВРАЗ задумался о создании отдельного угольного бизнеса
14:52
Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай
26.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!