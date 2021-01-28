Украинские металлурги смогут продолжить поставки стали в Китай Согласно прогнозу China Iron and Steel Association (CISA), в 2021 году спрос на сталь в Китае немного вырастет на фоне устойчивого развития экономики.



Экспорт стали вряд ли значительно улучшится, в то время как импорт вырастет из-за ситуации с Covid-19 на мировом рынке и жёсткого контроля производства внутри КНР, сообщает Reuters.



Предполагается, что Китай будет наращивать ввоз первичной стальной продукции, в особенности, квадратной заготовки.



Напомним, по итогам прошлого года китайские металлургические предприятия выплавили более 1 млрд. тонн стали, показав годовой прирост в 5,2%. Видимое потребление стали, по данным CISA, выросло на 9%, со стороны строительной отрасли — на 10%. Стальной экспорт сократился на 16,5% до 53,67 млн. тонн, в то время как импорт вырос на 64%, а заготовки, в частности, — почти на 500%.



МинПром



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