Оптимал Трейд подал заявку на покупку Днепровского меткомбината Крупная компания по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" подала заявку на приобретение целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").



Согласно повестке дня Антимонопольного комитета (АМКУ), соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании ведомства 28 января, передает Интерфакс-Украина.



В сентябре 2020 года акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8,18 млрд грн. В последние годы "Метинвест" Рината Ахметова структурировал сделку по покупке активов группы "Донецксталь".



Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.



Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.



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