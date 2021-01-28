Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оптимал Трейд подал заявку на покупку Днепровского меткомбината

28.01.21 09:30
печать
размер текста:

Крупная компания по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" подала заявку на приобретение целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Согласно повестке дня Антимонопольного комитета (АМКУ), соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании ведомства 28 января, передает Интерфакс-Украина.

В сентябре 2020 года акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8,18 млрд грн. В последние годы "Метинвест" Рината Ахметова структурировал сделку по покупке активов группы "Донецксталь".

Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
В Украине пора убрать квоты на импорт серной кислоты - мнение
10:51
Вагоностроители выступили за сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов
10:35
Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод
10:27
Украинские металлурги смогут продолжить поставки стали в Китай
10:11
В Либерии ждут от ArcelorMittal дополнительных инвестиций в экономику страны
09:46
Развитие ОПК может дать импульс росту экономики - Магера
09:06
В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%
08:40
Украина может привлечь 10 млрд долл в разработку редких полезных ископаемых
08:06
Законопроект о ж/д транспорте необходимо рассмотреть в срочном порядке – Шпенов
27.01.21
18:05
Акционеры Мотор Сич представили состав нового наблюдательного совета
17:56
Международные резервы Украины упали до 28,9 млрд долл.
17:32
На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь
17:13
Количество вагоностроительных предприятий в Украине сократилось более чем в 3,5 раза
16:59
Рада решила расследовать состояние Укрзализныци
16:34
Smart Maritime Group произвела модернизацию и ремонт 55 судов
16:14
В Европе разрешили полеты самолета Boeing 737 Max
15:53
Законопроект о выбросах усилит коррупцию – Укрметаллургпром
15:37
В 2020 году Укрнафта добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата
15:15
ЕВРАЗ задумался о создании отдельного угольного бизнеса
14:52
Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай
26.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!