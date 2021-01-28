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Развитие ОПК может дать импульс росту экономики - Магера

28.01.21 09:46
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Работа Минстратегпрома сегодня крайне важна для возрождения украинской экономики, в первую очередь – промышленности. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Из-за растущего в мире протекционизма вопрос расширения внутреннего рынка промышленной продукции может стать вопросом выживания для промышленников. Правительство поручило Министерству обеспечить ОПК заказами не менее чем на 1 млрд долл. На мой взгляд, это крайне мало. Чтобы оборонная отрасль стала драйвером роста экономики и промышленного производства, заказ следует увеличить как минимум до 10-15 млрд долл", - заявил он.

Как известно, Минстратегпром озвучил приоритетные задачи на 2021 год. От успешности их выполнения может зависеть динамика промышленного производства в Украине, так как на потребности оборонки работает несколько смежных отраслей.

В законодательной сфере Министерство планирует утвердить:
Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса;
Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2021-2025 годы;
Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы;
Общегосударственную комплексную программу развития высоких наукоемких технологий;
Государственный оборонный заказ на 2021 год.

"Такой системный подход к работе Министерства не может не радовать. Однако, важно отметить, что все перечисленные охватывают 2021 год, первый месяц которого уже почти закончился. Очевидно, документы следовало утвердить еще в прошлом году, чтобы начать реализовывать в этом", - считает С.Магера.

В планах министерства также создание Агентства оборонных технологий. Оно станет аналогом Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и будет заниматься внедрением научно-технических разработок и новых технологий для создания современных видов конкурентного вооружения и военной техники.

Ликвидация убыточного госконцерна "Укроборонпром" будет продолжена. Вместо него будут созданы две государственные холдинговые компании – "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".

МинПром

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