Украина может привлечь 10 млрд долл в разработку редких полезных ископаемых Проведение Госгеонедр 30 аукционов на продажу месторождений полезных ископаемых позволит привлечь в Украину более 10 млрд долл иностранных инвестиций. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



В частности предлагается выставить на продажу 7 участков с титановыми залежами; участки с залежами лития; лоты с цветными металлами - никель, кобальт, хром, медь, молибден; редкоземельные металлы; три участка с золоторудными залежами и участки по добыче углеводородов.



Нардеп позитивно оценил планы ведомства, но отметил несколько важных моментов, которые могут повлиять на реалистичность их выполнения.



"Первый – инвестиционная привлекательность Украины. За последний год она серьезно ухудшилась, что не удивительно, учитывая неразрешенный кризис в отношениях между Кабмином и производителями зеленой электроэнергии. Несмотря на подписанный сторонами Меморандум, правительство не выполняет свои обязательства в полном объеме. В результате суммарный долг Украины перед инвесторами быстро приближается к отметке 50 млрд грн", - сказал он.



"Второй момент – коррупция. Отрасль недропользования всегда славилась нехорошей репутацией среди бизнеса, как одна из самых коррупционных. В этом, кстати, кроется ответ на вопрос, почему Украина не может, несмотря на хорошие запасы, нарастить добычу собственного газа и стабилизировать коммунальные тарифы. Надеюсь, что все запланированные аукционы пройдут честно и прозрачно, а победителями станут не "фирмы-прокладки", а серьезные международные компании, готовые к долгосрочному инвестированию в украинскую экономику", - отметил нардеп.



"И последний, третий момент. Стратегия разведки и добычи в Украине редких полезных ископаемых, очевидно, должна быть с новой Стратегией развития украинского ОПК, которую сейчас разрабатывает Минстратегпром. Мы должны четко понимать, какую часть месторождений мы готовы отдать инвесторам, а какую разрабатывать самостоятельно для обеспечения нужд национальной безопасности", - подчеркнул М.Магомедов.



МинПром



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