Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина может привлечь 10 млрд долл в разработку редких полезных ископаемых

28.01.21 08:40
печать
размер текста:

Проведение Госгеонедр 30 аукционов на продажу месторождений полезных ископаемых позволит привлечь в Украину более 10 млрд долл иностранных инвестиций. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

В частности предлагается выставить на продажу 7 участков с титановыми залежами; участки с залежами лития; лоты с цветными металлами - никель, кобальт, хром, медь, молибден; редкоземельные металлы; три участка с золоторудными залежами и участки по добыче углеводородов.

Нардеп позитивно оценил планы ведомства, но отметил несколько важных моментов, которые могут повлиять на реалистичность их выполнения.

"Первый – инвестиционная привлекательность Украины. За последний год она серьезно ухудшилась, что не удивительно, учитывая неразрешенный кризис в отношениях между Кабмином и производителями зеленой электроэнергии. Несмотря на подписанный сторонами Меморандум, правительство не выполняет свои обязательства в полном объеме. В результате суммарный долг Украины перед инвесторами быстро приближается к отметке 50 млрд грн", - сказал он.

"Второй момент – коррупция. Отрасль недропользования всегда славилась нехорошей репутацией среди бизнеса, как одна из самых коррупционных. В этом, кстати, кроется ответ на вопрос, почему Украина не может, несмотря на хорошие запасы, нарастить добычу собственного газа и стабилизировать коммунальные тарифы. Надеюсь, что все запланированные аукционы пройдут честно и прозрачно, а победителями станут не "фирмы-прокладки", а серьезные международные компании, готовые к долгосрочному инвестированию в украинскую экономику", - отметил нардеп.

"И последний, третий момент. Стратегия разведки и добычи в Украине редких полезных ископаемых, очевидно, должна быть с новой Стратегией развития украинского ОПК, которую сейчас разрабатывает Минстратегпром. Мы должны четко понимать, какую часть месторождений мы готовы отдать инвесторам, а какую разрабатывать самостоятельно для обеспечения нужд национальной безопасности", - подчеркнул М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:06
Законопроект о ж/д транспорте необходимо рассмотреть в срочном порядке – Шпенов
27.01.21
18:05
Акционеры Мотор Сич представили состав нового наблюдательного совета
17:56
Международные резервы Украины упали до 28,9 млрд долл.
17:32
На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь
17:13
Количество вагоностроительных предприятий в Украине сократилось более чем в 3,5 раза
16:59
Рада решила расследовать состояние Укрзализныци
16:34
Smart Maritime Group произвела модернизацию и ремонт 55 судов
16:14
В Европе разрешили полеты самолета Boeing 737 Max
15:53
Законопроект о выбросах усилит коррупцию – Укрметаллургпром
15:37
В 2020 году Укрнафта добыла 1,5 млн тонн нефти и конденсата
15:15
ЕВРАЗ задумался о создании отдельного угольного бизнеса
14:52
Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай
14:31
Cleveland-Cliffs нарастила поставки плоского проката на 70%
14:14
Вернувшимся заробитчанам дадут 150 тыс. грн., но не всем
13:53
Украина хочет транспортировать в Европу водород
13:30
Фирташ не собирается мириться с приватизацией ЗТМК
13:12
Кабмин заменил прожиточный минимум базовой величиной
12:59
Северодонецкий Азот инвестировал 100 млн грн в модернизацию производства
12:37
Синоптики прогнозируют сильные снегопады
12:26
В США подвели итоги повторного расследования по импорту труб
26.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!