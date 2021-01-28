Законопроект о ж/д транспорте необходимо рассмотреть в срочном порядке – Шпенов Законопроект о железнодорожном транспорте №1196-1 необходимо в срочном порядке выносить в зал для голосования. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Нардеп напомнил, что законопроект №1196-1 уже почти два года находится на доработке в парламенте. "Законодатели потеряли много времени, которого у промышленности просто нет. Конкуренция на мировых рынках растет, возникает все больше протекционистских барьеров. Чтобы противостоять этому, необходимо расширять внутренний рынок промышленной продукции", - сказал он.



"Считаю, что указанный законопроект необходимо в срочном порядке выносить в зал для голосования. Принятия этого документа очень ждет отечественная промышленность и транспортная отрасль. Надеюсь, что парламент услышит голос бизнеса и протянет руку помощи украинскому производителю", - добавил политик.



Напомним, в 2020 году грузовые перевозки ж/д транспортом сократились на 2,4% - до 600 млн тонн. По прогнозам, в 2021 году спрос на перевозки по железной дороге должен вырасти, однако отраслевые эксперты сомневаются, сможет ли "Укразализныця" удовлетворить потребности бизнеса.



Д.Шпенов отмечает, что вместо форсированной модернизации ж/д логистики промышленники могут столкнуться с противоположным решением. Проект приказа Мининфраструктуры, по которому устанавливается предельный срок службы вагонов на уровне 33 лет, автоматически исключает с рынка перевозок 1620 единиц окатышевозов или 34% доступного парка. Не говоря уже об остальных видах полувагонов.



"Естественно, обновлять вагонный парк необходимо. Согласно инвестиционному плану «УЗ», на это в 2021 году планируется потратить 4 млрд грн. Недавний запрет ввоза на территорию Украины грузовых вагонов из России должен стимулировать рост объемов производства в машиностроительной и сталелитейной отрасли. При это важно понимать, что создание и капитальный ремонт вагонов займет несколько лет", - акцентировал нардер.



"Кроме обновления вагонного парка, для украинского бизнеса важны вопросы реформирования системы ж/д грузоперевозок в Украине. В 2019 году в парламенте был зарегистрирован законопроект №1196-1, принятие которого позволит оптимизировать регулирование в отрасли и значительно упростит работу промышленных заказчиков грузоперевозок. Например, сегодня УЗ имеет монополию в использовании локомотивов. Законопроект позволит использовать в ж/д логистике частную тягу. Это позволит решить проблему дефицита локомотивов, а также создаст дополнительный спрос на продукцию смежных отраслей – машиностроения и ГМК", - сказал он.



МинПром









... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



