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Законопроект о ж/д транспорте необходимо рассмотреть в срочном порядке – Шпенов

28.01.21 08:06
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Законопроект о железнодорожном транспорте №1196-1 необходимо в срочном порядке выносить в зал для голосования. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп напомнил, что законопроект №1196-1 уже почти два года находится на доработке в парламенте. "Законодатели потеряли много времени, которого у промышленности просто нет. Конкуренция на мировых рынках растет, возникает все больше протекционистских барьеров. Чтобы противостоять этому, необходимо расширять внутренний рынок промышленной продукции", - сказал он.

"Считаю, что указанный законопроект необходимо в срочном порядке выносить в зал для голосования. Принятия этого документа очень ждет отечественная промышленность и транспортная отрасль. Надеюсь, что парламент услышит голос бизнеса и протянет руку помощи украинскому производителю", - добавил политик.

Напомним, в 2020 году грузовые перевозки ж/д транспортом сократились на 2,4% - до 600 млн тонн. По прогнозам, в 2021 году спрос на перевозки по железной дороге должен вырасти, однако отраслевые эксперты сомневаются, сможет ли "Укразализныця" удовлетворить потребности бизнеса.

Д.Шпенов отмечает, что вместо форсированной модернизации ж/д логистики промышленники могут столкнуться с противоположным решением. Проект приказа Мининфраструктуры, по которому устанавливается предельный срок службы вагонов на уровне 33 лет, автоматически исключает с рынка перевозок 1620 единиц окатышевозов или 34% доступного парка. Не говоря уже об остальных видах полувагонов.

"Естественно, обновлять вагонный парк необходимо. Согласно инвестиционному плану «УЗ», на это в 2021 году планируется потратить 4 млрд грн. Недавний запрет ввоза на территорию Украины грузовых вагонов из России должен стимулировать рост объемов производства в машиностроительной и сталелитейной отрасли. При это важно понимать, что создание и капитальный ремонт вагонов займет несколько лет", - акцентировал нардер.

"Кроме обновления вагонного парка, для украинского бизнеса важны вопросы реформирования системы ж/д грузоперевозок в Украине. В 2019 году в парламенте был зарегистрирован законопроект №1196-1, принятие которого позволит оптимизировать регулирование в отрасли и значительно упростит работу промышленных заказчиков грузоперевозок. Например, сегодня УЗ имеет монополию в использовании локомотивов. Законопроект позволит использовать в ж/д логистике частную тягу. Это позволит решить проблему дефицита локомотивов, а также создаст дополнительный спрос на продукцию смежных отраслей – машиностроения и ГМК", - сказал он.

МинПром




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