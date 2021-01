Акционеры Мотор Сич представили состав нового наблюдательного совета

На веб-сайте внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич", назначенного на 31 января 2021 года, обнародован предложенный к голосованию состав нового наблюдательного совета компании. Как сообщалось ранее, срок полномочий действующего набсовета истек 30 марта 2020 года.



Как видно из текста бюллетеня для голосования, в набсовет ПАО "Мотор Сич" войдут 9 человек, включая 3 независимых директоров. Остальные предложенные кандидатуры выдвинуты акционерами компании.



Украину в новом набсовете "Мотор Сичи" будет представлять лично Александр Ярославский, владелец и президент DCН. Компания МС-4, относящаяся к DCH, является одним из миноритарных акционеров предприятия. От DCH в состав набсовета "Мотор Сичи" также войдут представители руководства управляющей компании группы Артем Александров и Александр Черный, имеющие многолетний опыт работы в органах корпоративного управления различных компаний.



Еще 3 кандидата в набсовет "Мотор Сичи" представляют интересы ее китайских акционеров - компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Их возглавит лично бенефициар Skyrizon Ван Цзин, известный международный инвестор, в свое время инициировавший сотрудничество китайских инвесторов с ПАО "Мотор Сич". Кроме него, китайские акционеры предприятия делегируют в набсовет Ду Тао, президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, долгие годы работающего в авиационной индустрии. А также Ван Мен - директора по проектированию авиационной двигателестроительной компании Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), выпускницу Кембриджского университета.



В качестве независимых директоров, не имеющих акций "Мотор Сичи" акционерам предложены Олег Соловьев, доктор технических наук, имеющий профильное авиационное образование и опыт работы в отрасли (ГП "Чугуевский авиазавод"). А также Ван Чжэн - на протяжении 5 лет являющийся секретарем Совета директоров Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd и Дмитрий Танасийчук, окончивший Shanghai Fudan University и располагающий значительным опытом внешнеэкономической деятельности в индустриальной сфере.



Как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", поддержали акционеры, суммарно владеющие свыше 80% акций компании. Среди вопросов повестки смена набсовета, который в настоящее время сформирован бывшим собственником двигателестроительного завода Вячеславом Богуслаевым. Согласно заявлениям китайских инвесторов их на протяжении почти 5 лет не допускают к управлению ПАО "Мотор Сич": действующий набсовет игнорирует обращения акционеров о проведении общего собрания, хищения на заводе стали поводом для возбуждения ряда уголовных дел почти на полмиллиарда гривен. Это наносит прямой ущерб как самому заводу, так и его коллективу - за последние годы менеджеры Богуслаева уволили с "Мотор Сичи" около 10 тыс. сотрудников.



