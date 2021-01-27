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Международные резервы Украины упали до 28,9 млрд долл.

27.01.21 17:56 , Бизнес Цензор
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Международные резервы Украины к настоящему времени незначительно снизились - до 28,9 млрд долл., что на 200 млн долл. меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года (29,1 млрд долл.). Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Как сообщил Б.Данилишин, средства правительства в НБУ превышают 1,8 млрд долл. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет 77 млн долл., в феврале - 652 млн.

Б.Данилишин добавил, что, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты.

В сообщении также указывается, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на "форвардном" сегменте.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли 29,1 млрд долл., чистые международные резервы - 18,1 млрд долл.

МинПром

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