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На рынке стали США образовался огромный ценовой пузырь

27.01.21 17:32 , Металлургпром
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Впервые с начала августа прошлого года на рынке стали США не растут цены, а сроки выполнения заявок на прокатку упали с 9 до 7 недель.

Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США на этой неделе не изменились на фоне резко падающего спроса и высокого объема предложения, завершив 23-недельную полосу роста цен.

Еженедельный внутренний индекс цен на HRC в США, рассчитываемый Argus, остался на прежнем уровне 1 200 долларов США за тонну на условиях поставки франко-завод. Сроки выполнения упали до 7-8 недель с 8-9 недель.

Цена на HRC в США выросла за пять месяцев на 167%, с минимума в 450 долларов за штуку, зафиксированного 11 августа 2020 года.

По словам участников рынка, хотя некоторые позиции все еще в дефиците на складах, весь спектр металлопродукции можно приобрести на заводах изготовителях. Многие сервисные центры в США прекратили закупки набравшись во время ажиотажа столько металлопродукции, сколько не смогут реализовать до второй половины года.

При ценах на историческом высоком уровне многие дистрибьюторы начали нервничать по поводу заказанных тонн и возможных потерь в случае резкого падения цен.

Внутренние цены на холоднокатаные рулоны (CRC) и горячеоцинкованные рулоны (HDG) в США были плоскими на уровне 1 350 долларов за тонну с завода. Сроки выполнения заказов упали до 8-9 недель с 8-10 недель, а сроки выполнения HDG упали с 10-ти до восьми недель.

Импортные цены на HRC в Хьюстоне не изменились и составили 1010 долларов США за стандартную норму.

МинПром

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