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Количество вагоностроительных предприятий в Украине сократилось более чем в 3,5 раза

27.01.21 17:13 , Укринформ
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Количество работающих предприятий в вагоностроительной отрасли Украины за последние 9 лет сократилась более чем в 3,5 раза - с 18 предприятий в 2011 году до 5 предприятий в декабре 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом говорится в письме от предприятий вагоностроительной отрасли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс- служба Минэкономики.

Отмечается, что в вагоностроительной отрасли Украины за последние 9 лет состоялось рекордное сокращение количества рабочих мест в отрасли - в 2,5 раза. Падение объемов реализации грузовых вагонов отечественными предприятиями в 2020 году по сравнению с 2011 годом составляет около 90%. Катастрофически, в 53 раза, снизился экспорт грузовых вагонов.

По информации пресс-службы, в письме в Минэкономики предприятия вагоностроительной отрасли приветствуют инициативу министерства о введении ограничений по срокам эксплуатации определенных типов вагонов.

"Дальнейшая эксплуатация устаревших грузовых вагонов разрушает пути, ремонт и восстановление которых происходит за государственный счет. Устаревший парк вызывает ежедневные техногенные риски, в т.ч. в пассажирских перевозках, которые используют те же пути", - говорится в письме.

Как отмечается, для урегулирования проблем железнодорожной отрасли и поддержки национальных вагоностроительных предприятий, Минэкономики в сотрудничестве с "Укрзализныцей", Мининфраструктуры и другими органами исполнительной власти работают над введением инициативы по кардинальному обновлению парка грузовых вагонов Украины. В основе инициативы - введение ограничений по срокам эксплуатации определенных типов вагонов, в том числе полувагонов и зерновозов.

Так, эксперты Минэкономики разработали современную модель рынка грузовых железнодорожных вагонов в Украине. Модель показывает, что в результате ограничений дефицита подвижного состава по полувагонах и зерновозах в 2021 году не будет. При этом эти нововведения будут стимулировать спрос на заказ новых вагонов в украинских вагоностроителей.

Все наработки легли в основу приказа Мининфраструктуры, который обнародован на сайте для публичного обсуждения.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" в 2020 году приобрело за собственные средства 28 пассажирских вагонов и 1406 - обновило различными видами ремонта.

В 2021 году "Укрзализныця" планирует обеспечить собственные мощности по ремонту вагонов, локомотивов и оборудования значительным объемом заказов, заявлял в середине января председатель правления компании Владимир Жмак. В частности, на ремонт вагонов должны направить 7 млрд грн.

МинПром

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