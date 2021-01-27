Smart Maritime Group произвела модернизацию и ремонт 55 судов Smart Maritime Group, объединяющая Херсонскую и Николаевскую верфи, в 2020 году произвела модернизацию и ремонт 55 судов, а также построила два корпуса танкера-химовоза, сообщает пресс-служба компании



Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной продукции по итогам года составила порядка 375 млн грн, что на 22% меньше, чем в 2019 году.



"Снижение выручки обусловлено пандемией коронавируса, которая усилила негативные тренды на сырьевых рынках, дестабилизировала рынок фрахта и, как следствие, снизила потребности в обновлении и ремонте флота у потенциальных заказчиков", - сказано в сообщении.



В прошлом году SMG построила и передала нидерландской VEKA Group два насыщенных корпуса танкеров-химовозов (проект Cavalli) SYNERGY и MONTEVERDІ.



На стапелях SMG были реализованы три проекта глубокой модернизации. Наиболее значимым из них являлись проекты модернизации сухогрузов Gelius 1 и Dremora 2. Оба судна были удлинены за счет вставки, стали двухтрюмными и получили прирост дедвейта на 45% и 38%, соответственно.



В 2020 году на металлообрабатывающих мощностях компании были реализованы контракты на сумму более 30 млн грн. Ключевым проектом стало изготовление металлоконструкций для строительства моста через Днепр в Запорожье. В рамках данного контракта специалисты компании изготовили и отгрузили 2,5 тыс. тонн металлоконструкций.



Грузовые терминалы SMG в прошлом году обработали 299 тыс. тонн грузов (снижение на 13%), обеспечив доходы на уровне свыше 31 млн грн. Херсонская верфь SMG получила новый подходной канал к своему грузовому терминалу. Теперь он обслуживает суда с осадкой до 7 метров.



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