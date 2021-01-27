В Европе разрешили полеты самолета Boeing 737 Max Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило самолету Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе. Они были запрещены после двух масштабных авиакатастроф. Об этом сообщает Reuters.



Исполнительный директор EASA Патрик Ки отметил, что Boeing также обязуется работать над дальнейшим совершенствованием самолетов в среднесрочной перспективе.



"Мы уверены, что самолет безопасен, что есть предпосылкой для нашего одобрения. Но мы будем продолжать внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX во время восстановления его работы", - сказал он.



В марте 2019 года эти самолеты запрещали после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты и рейса Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз в полете и это не могли откорректировать пилоты.



Напомним, крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.



В мае 2020 года стало известно, что Boeing постепенно восстанавливает производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.



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