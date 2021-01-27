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ЕВРАЗ задумался о создании отдельного угольного бизнеса

27.01.21 15:15 , Металлоснабжение и сбыт
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ЕВРАЗ может выделить свои угольные активы в отдельный бизнес. Это решение может позволить ЕВРАЗу сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать отдельный угольный бизнес, который в настоящий момент консолидирован под управлением "Распадской", сообщили в компании.

"Совет директоров ЕВРАЗа регулярно рассматривает стратегические варианты для компании с целью максимизации долгосрочной стоимости для акционеров ЕВРАЗа. Сегодня совет директоров дал согласие компании рассмотреть стратегические достоинства и возможные структуры потенциального выделения ее угольного бизнеса", - отмечается в сообщении.

Данное решение может позволить ЕВРАЗу сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать отдельный угольный бизнес, который в настоящий момент консолидирован под управлением "Распадской", отмечает компания.

Совет директоров компании продолжает оценивать различные стратегические варианты развития, и нет никаких гарантий, что потенциальное выделение угольного бизнеса в итоге произойдет, подчеркивает Evraz.

МинПром

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