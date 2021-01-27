ЕВРАЗ задумался о создании отдельного угольного бизнеса ЕВРАЗ может выделить свои угольные активы в отдельный бизнес. Это решение может позволить ЕВРАЗу сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать отдельный угольный бизнес, который в настоящий момент консолидирован под управлением "Распадской", сообщили в компании.



"Совет директоров ЕВРАЗа регулярно рассматривает стратегические варианты для компании с целью максимизации долгосрочной стоимости для акционеров ЕВРАЗа. Сегодня совет директоров дал согласие компании рассмотреть стратегические достоинства и возможные структуры потенциального выделения ее угольного бизнеса", - отмечается в сообщении.



Данное решение может позволить ЕВРАЗу сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать отдельный угольный бизнес, который в настоящий момент консолидирован под управлением "Распадской", отмечает компания.



Совет директоров компании продолжает оценивать различные стратегические варианты развития, и нет никаких гарантий, что потенциальное выделение угольного бизнеса в итоге произойдет, подчеркивает Evraz.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



