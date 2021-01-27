Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай

27.01.21 14:52 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает AAP, Австралия в декабре 2020 г. показала четвертое по величине положительное сальдо торгового баланса за всю историю наблюдений, при этом экспорт за месяц подскочил на 16%.

Предварительные данные о международной торговле, опубликованные Австралийским статистическим бюро, показывают, что Австралия зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в размере 9 млрд в декабре по сравнению с 7,4 млрд долл. в ноябре.

Глава отдела международной статистики АБС Кэти Хатт сказала, что на сильное положительное сальдо во многом повлияла торговля с Китаем.
В то время как импорт для торгового партнера номер один Австралии упал на 641 млн долл. или 7%, экспорт увеличился на 2,2 млрд долл. или на 21%.

В целом, увеличение общего объема экспорта на 4,9 млрд долл. за месяц в основном было обусловлено отгрузками стальных ингредиентов.
Чуть более 80% этой суммы пришлось на экспорт железной руды, который вырос на 2,2 млрд долл. или на 21%.

Экспорт твердого коксующегося угля в декабре вырос на 38%. Хотя экспорт в Китай сократился с середины 2020 года, увеличение экспорта в Индию, Японию и Южную Корею частично компенсировало это падение.

Между тем общий объем импорта снизился на 2,5 млрд долл. за месяц, или на 9%, хотя импорт автомобилей продолжил тенденцию к росту, наблюдаемую во второй половине 2020 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:31
Cleveland-Cliffs нарастила поставки плоского проката на 70%
14:14
Вернувшимся заробитчанам дадут 150 тыс. грн., но не всем
13:53
Украина хочет транспортировать в Европу водород
13:30
Фирташ не собирается мириться с приватизацией ЗТМК
13:12
Кабмин заменил прожиточный минимум базовой величиной
12:59
Северодонецкий Азот инвестировал 100 млн грн в модернизацию производства
12:37
Синоптики прогнозируют сильные снегопады
12:26
В США подвели итоги повторного расследования по импорту труб
11:48
Законопроект о промзагрязнении требует доработки - промышленники
11:26
Китай увеличил импорт ферроникеля
11:11
Индия продлила пошлины на х/к прокат из нержавейки
10:58
Liberty Steel готовит предложение о покупке ThyssenKrupp Steel
10:20
Нафтогаз установил цены на февраль
09:54
Украина увеличила размер госдолга
09:27
В 2020 году Китай увеличил производство нержавейки на 2,5%
08:40
Украина поднялась на 11 место в рейтинге Worldsteel
08:20
Экологическая политика в Украине нуждается в перезагрузке
08:07
В условиях пандемии Украине важно сохранить ГМК - мнение
26.01.21
18:09
Интерпайп полностью погасил задолженность по еврооблигациям
17:52
Китай намерен и далее наращивать производство нержавейки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!