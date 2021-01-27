Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Cleveland-Cliffs нарастила поставки плоского проката на 70%

27.01.21 14:31 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Platts, поставки плоского проката у Cleveland-Cliffs в четвертом квартале выросли на 70% по сравнению с третьим кварталом, поскольку объем компании продолжал расти после приобретения в 2020 году AK Steel и ArcelorMittal USA, сообщила компания 25 января.

Согласно предварительному отчету компании по результатам четвертого квартала, базирующийся производитель отгрузил 1,9 млн тонн плоского проката в 4-м квартале по сравнению с 1,1 млн тонн в 3 квартале и 619 000 тыс. тонн во втором квартале.

Cleveland-Cliffs завершила сделки по приобретению AK Steel в марте 2020 года и ArcelorMittal USA в декабре 2020 года. До этих сделок компания не владела производством плоского проката.

В дополнение к своему новому сталелитейному бизнесу Cleveland-Cliffs заявила, что в декабре начала производство горячебрикетированного железа на недавно построенном заводе прямого восстановления в Огайо. Компания планирует отгрузить свой первый ГБЖ сторонним клиентам в конце текущего квартала, добавили в компании.

Компания Cleveland-Cliffs оценила предварительную консолидированную выручку за 4 квартал в размере от 2,2 до 2,3 млрд долл. по сравнению с 534 млн в 4 квартале 2019 года. Предварительный отчет включает результаты как для компаний AK Steel, так и для Cleveland-Cliffs, а также результаты деятельности ArcelorMittal USA за период с 9 по 31 декабря.

Окончательные результаты четвертого квартала будут опубликованы 25 февраля, сообщает Cleveland-Cliffs.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:52
Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай
14:14
Вернувшимся заробитчанам дадут 150 тыс. грн., но не всем
13:53
Украина хочет транспортировать в Европу водород
13:30
Фирташ не собирается мириться с приватизацией ЗТМК
13:12
Кабмин заменил прожиточный минимум базовой величиной
12:59
Северодонецкий Азот инвестировал 100 млн грн в модернизацию производства
12:37
Синоптики прогнозируют сильные снегопады
12:26
В США подвели итоги повторного расследования по импорту труб
11:48
Законопроект о промзагрязнении требует доработки - промышленники
11:26
Китай увеличил импорт ферроникеля
11:11
Индия продлила пошлины на х/к прокат из нержавейки
10:58
Liberty Steel готовит предложение о покупке ThyssenKrupp Steel
10:20
Нафтогаз установил цены на февраль
09:54
Украина увеличила размер госдолга
09:27
В 2020 году Китай увеличил производство нержавейки на 2,5%
08:40
Украина поднялась на 11 место в рейтинге Worldsteel
08:20
Экологическая политика в Украине нуждается в перезагрузке
08:07
В условиях пандемии Украине важно сохранить ГМК - мнение
26.01.21
18:09
Интерпайп полностью погасил задолженность по еврооблигациям
17:52
Китай намерен и далее наращивать производство нержавейки
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!