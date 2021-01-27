Cleveland-Cliffs нарастила поставки плоского проката на 70% Как сообщает агентство Platts, поставки плоского проката у Cleveland-Cliffs в четвертом квартале выросли на 70% по сравнению с третьим кварталом, поскольку объем компании продолжал расти после приобретения в 2020 году AK Steel и ArcelorMittal USA, сообщила компания 25 января.



Согласно предварительному отчету компании по результатам четвертого квартала, базирующийся производитель отгрузил 1,9 млн тонн плоского проката в 4-м квартале по сравнению с 1,1 млн тонн в 3 квартале и 619 000 тыс. тонн во втором квартале.



Cleveland-Cliffs завершила сделки по приобретению AK Steel в марте 2020 года и ArcelorMittal USA в декабре 2020 года. До этих сделок компания не владела производством плоского проката.



В дополнение к своему новому сталелитейному бизнесу Cleveland-Cliffs заявила, что в декабре начала производство горячебрикетированного железа на недавно построенном заводе прямого восстановления в Огайо. Компания планирует отгрузить свой первый ГБЖ сторонним клиентам в конце текущего квартала, добавили в компании.



Компания Cleveland-Cliffs оценила предварительную консолидированную выручку за 4 квартал в размере от 2,2 до 2,3 млрд долл. по сравнению с 534 млн в 4 квартале 2019 года. Предварительный отчет включает результаты как для компаний AK Steel, так и для Cleveland-Cliffs, а также результаты деятельности ArcelorMittal USA за период с 9 по 31 декабря.



Окончательные результаты четвертого квартала будут опубликованы 25 февраля, сообщает Cleveland-Cliffs.



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